Inaugurazione sportello di ascolto senza fissa dimora

Siamo lieti di comunicarvi che Domenica 19 inaugureremo uno sportello di ascolto per i senza fissa dimora e i cittadini.

All’ inaugurazione sarà presente la vicesindaca Michela Favaro che farà un piccolo intervento per questo nuovo servizio di pubblica utilità molto importante per la città di Torino a livello sociale e di inclusione dei senza fissa dimora.

Lo sportello aprirà immediatamente dopo la disbribuizione delle colazioni che effettuiamo tutte mattine in Via Nizza dalle 7 alle 9 in collaborazione con Specchio dei Tempi. L’ apertura sarà dalle 9.30 alle ore 12.00 presso la nostra sede.

Questo sportello nasce dalle richieste che ci vengono fatte dai senza fissa dimora e dai cittadini per avere informazioni sui servizi che la città offre : metodo di accesso ai dormitori, aiuti in caso di assistenza sanitaria, distribuzione pasti gratuiti, luoghi in cui effettuare l’igiene personale.

Offriremo durante questo servizio la possibilità di avere vestiti a titolo gratuito e un supporto psicologico qual’ ora fosse necessario.

City Angels Torino