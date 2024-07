San Serié: dall’1 al 5 agosto tanti eventi in città per la Festa Patronale di San Ciriaco

Dal 1 al 5 agosto si festeggerà infatti San Serié (San Ciriaco) il Santo Patrono della nostra città che viene ricordato lunedì 5 agosto (come da consuetudine, il lunedì successivo alla prima domenica d’agosto) con una serie articolata di eventi.

Anche quest’anno la settimana dedicata a San Ciriaco verrà resa ancora più frizzante dalla presenza del Food Village in Piazza D’Oria: dal 1 al 5 agosto, birra artigianale e le migliori cucine di street food, provenienti da diverse regionali italiane.

In più, musica e dj set per tutti i gusti e le età: giovedì 1 agosto, dalle 21.45, torna la Shary Band con il suo Tributo Europeo ufficiale alla Disco Music. Venerdì 2 agosto street food dalle 18.00 e, dalle 22.00, i successi di Vasco Rossi con Blaskocom. Il week end inizierà alle 11.00 di sabato con lo street food e proseguirà alle 18.00 con il mercatino nel Viale di Corso Martini della Libertà a cui si unirà, dalle 22.00, il tributo al dj torinese Gabry Ponte. Dalla mattina di domenica, ancora street food e divertimento per bimbi con giochi di legno e, di sera, i tormentoni dell’estate con DJ Frank Power.

Le celebrazioni ufficiali prevedono invece la Santa Messa in onore di San Ciriaco alle 11.15 di domenica 4 agosto presso il Duomo di San Giovanni, a cui farà seguito la processione fino a Palazzo D’Oria. E saranno proprio i riqualificati giardini di Palazzo D’Oria ad ospitare “l’aperitivo in musica“, a partecipazione libera.

La giornata si concluderà infine alle 21.00 in Piazza San Giovanni con il concerto Pop Orchestra per il Cirié Music Festival, organizzato dai Music Piemonteis 4.0. Come sempre, la partecipazione è libera e gratuita.

Chiusura delle celebrazioni lunedì 5 agosto con lo street food, a partire dalle 18.00, per il quale è consigliato l’abbigliamento in bianco: verrà consegnato un “omaggio luminoso” a chi verrà vestito totalmente in bianco.

Inoltre, dalle 18.00, mercatino nel Viale di Corso Martiri della Libertà e dalle 21.45 Black & Blues Band: cover rock e blues italiane e straniere.

Ricordiamo inoltre che per la gioia dei più piccoli il Viale di Corso Martiri della Libertà ospiterà il luna park dal 1 al 18 agosto.