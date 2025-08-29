Festa di San Matteo Nichelino 2025

Nuova edizione della Festa di San Matteo, santo patrono della nostra Città che sarà celebrato domenica 21 settembre quando, alle 10.45, si svolgerà la Processione con la statua del Santo dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande SS. Trinità. A seguire S. Messa nella Chiesa Grande SS. Trinità.

Fino qui le celebrazioni religiose, gli spettacoli e l’area food saranno invece ospitati in piazza Di Vittorio dall’11 al 21 settembre e il Luna Park sarà allestito dal 19 al 29 settembre in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio.

“Ogni anno l’appuntamento con i festeggiamenti per il Santo Patrono è sempre più importante – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessora agli Eventi e Tradizioni locali e al Commercio Giorgia Ruggiero -. Valorizzare le moltissime associazioni del territorio offrendo loro la possibilità di avere il palco a disposizione, le serate di musica e spettacolo con artisti di fama, la domenica di chiusura per via Torino che è un’occasione per sostenere il commercio locale, fanno di San Matteo una vera e propria Festa molto attesa e sentita”.

Festa di San Matteo Nichelino: il programma

Piazza G. di Vittorio

Da giovedì 11 a domenica 21 settembre – Ingresso libero giorni feriali 18.00 – 23.30, sabato 15.00 – 24.00, domenica 10.00 – 24.00

giovedì 11/09 alle 18.00 Inaugurazione dei festeggiamenti patronali con la Banda Musicale G. Puccini . A seguire Nichelino Youth Pride , artisti locali scena rap. Ospite della serata Boro

o dalle 18.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 Tribute band Tina Turner

sabato 13/09

o dalle 15.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 23.00 Dj Del Mare Franco Branco

domenica 14/09

o dalle 10.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 “Rewind 2000” Live show anni ’90 – 2000

lunedì 15/09

o dalle 18.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.30 Notte Folk con “Loro di Napoli”

martedì 16/09

o dalle 18.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.30 Elvis Planet Show Tribute Band

mercoledì 17/09

o dalle 18.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 Gremlins Soudtracks Band

giovedì 18/09

o dalle 18.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 22.00 Ivana Spagna Live

o a seguire Dj Set Franco Frassi e Sax Piero Vallero

venerdì 19/09

o dalle 18.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.00 Nichelino’s Talent. Ospiti gli Autogol. Premiazione talent

sabato 20/09

o dalle 15.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o 22.00 “Vascollection” Tribute Band Vasco Rossi

domenica 21/09

o dalle 10.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 16.30 Dog Pride 2025 – Sfilata canina a cura di ENPA Chieri – Iscrizioni su pawtherapygroup@gmail.com entro il 18/09 o sul posto il giorno dell’evento a partire dalle 15.30. Info: 3331299598 -3920908127 (offerta minima € 3.00 destinata a Enpa Chieri).

o alle 20.00 Festival Associazioni: musica, danza, sport e cultura

o alle 21.45 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino

o alle 22.45 Il Sabaudo Summer Tour arriva a Nichelino con Davide D’Urso, comico e content creator torinese che ci farà sorridere con i suoi personaggi iconici.

Luna Park

Dal 19 al 29 settembre

In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio. Tutti i giorni 15.30-19.00 e 21.00-24.00, sabati e domeniche 10.30-12.30 e 14.00-24.00.

Lunedì 29 settembre

22.15 Spettacolo piromusicale in area Luna Park, offerto dagli esercenti.

Il programma completo è consultabile di seguito e sul sito della Città di Nichelino