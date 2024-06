E… state a Cirié 2024

È stato definito negli ultimi dettagli ed è attualmente in diffusione il programma completo degli eventi organizzati nella Città di Cirié per l‘estate 2024.

L’Amministrazione della Città di Ciriè ha dato vita a un programma di eventi estivi che vanno da giugno a fine settembre e che daranno a tutti la possibilità di vivere l’estate a 360 gradi.

“E… state a Cirié”

spazia dai concerti dal vivo al cinema all’aperto, dalla musica bandistica al teatro di strada, dai dj set allo street food: un calendario veramente ricco e vivace, con decine di appuntamenti che sapranno allietare l’estate dei ciriacesi e non.

La stagione estiva ufficiale prenderà il via sabato 22 giugno con il concerto del Ciriè Music Festival, organizzato dai Music Piemonteis, in via Vittorio Emanuele II a Borgo Loreto, che vedrà anche le date del 27 luglio, 4 agosto e 22 settembre.

Si prosegue, a cavallo tra giugno e luglio, a Devesi San Pietro con la Festa Patronale di San Pietro Apostolo e Sagra del salame di turgia, un appuntamento che saprà unire divertimento e specialità gastronomiche locali.

Giugno si chiuderà invece con una bella sorpresa, tanto attesa dalla cittadinanza: domenica 30, inaugurazione del Giardino all’Italiana di Palazzo D’Oria, con musica, intrattenimenti e il concerto del Coro Eufoné.

Giovedì 4 luglio torna il Cinema sotto le stelle, la rassegna di cinema all’aperto che vedrà 5 diverse location e cinque diverse date (4, 18 e 25 luglio, 8 e 29 agosto): in programma pellicole divertenti e ideali per grandi e piccini.

Sabato 6 luglio, “nessun dorma” con la Notte Bianca: sorprese, dj set, musica e attività commerciali aperte

in centro città fino a notte fonda per il primo week-end dei saldi di stagione.

Torna quest’anno anche Lunathica, il Festival internazionale del teatro di strada, con ben quattro date nella

nostra città e artisti internazionali che sapranno portare una ventata di allegria nelle calde giornate di luglio.

Venerdì 26 luglio tutti in centro città per Vino, jazz e chiaro di luna, la manifestazione che ormai da diversi anni attira in città cultori del buon vino e della musica jazz & blues.

Luglio ci saluterà infine con l’apertura al pubblico di Palazzo D’Oria e con la storica gara ciclistica Cirié-Pian della Mussa, un “classico” della stagione estiva.

Tutto tranne che statico l’agosto ciriacese perché inizierà con la musica, il divertimento e il buon cibo. Da Piazza D’Oria si respirerà un’ondata di energia destinata a contagiare tutto il centro città.

Seguiranno i festeggiamenti di San Serié, in onore del Santo Patrono della nostra città, ben due appuntamenti con il cinema all’aperto e il Mercatino dell’usato, del collezionismo e del piccolo antiquariato di domenica 17 agosto.

Ancora musica, ancora dj set e ancora voglia di sano divertimento con Aria Fresca, manifestazione organizzata per venerdì 6 settembre nel centro storico e che porterà ancora una volta in città ballo ed allegria per tutti.

A seguire, Lo Sbarazzo di sabato 7 con i saldi di fine stagione e La Vetrina dello Sport con cui le associazioni sportive operanti su Cirié presenteranno programmi e attività per l’anno nuovo.

La metà di settembre sarà quindi dedicata a un’altra novità, la Sagra delle Proloco, con tante specialità gastronomiche provenienti dal territorio e non solo, e al Festival della Comunicazione, evento diffuso nel centro cittadino.

Settembre terminerà infine con interessanti appuntamenti musicali, con il Mercatino dell’usato e i festeggiamenti per il centenario della sezione ciriacese dell’ANA che dureranno un intero week end.

“La nostra città è pronta per l’estate – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – e anche quest’anno ospiterà eventi organizzati per intrattenere e divertire un po’ tutti e a tutte le età. Abbiamo pensato ai più giovani con i dj set ma anche alle famiglie, ai cultori del buon cibo e della buona musica. Il tutto, in una Cirié ancora più bella e attraente con il Viale di Corso Martiri della Libertà completamente riqualificato, quasi trasformato in un vero e proprio ‘salotto’ con le sue isole di socialità illuminate anche di notte, e con il Giardino all’Italiana di Palazzo d’Oria che verrà riaperto al pubblico e inaugurato ufficialmente domenica 30 giugno, con musica e qualche simpatica sorpresa. Insomma, non manca proprio nessun ingrediente per rendere questa estate davvero speciale”.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato per proporre una grande varietà di eventi – aggiunge l’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati – puntando a offrire tante tipologie di intrattenimento, per permettere a tutti di godersi la nostra bella città anche in estate, partendo dal centro storico per arrivare alle frazioni. Il calendario di E… state a Cirié è così variegato anche grazie alla collaborazione delle realtà associative locali, particolarmente dinamiche e attive, che ringrazio di cuore insieme a tutti coloro che, con entusiasmo e impegno, rendono possibile la realizzazione di tanti begli eventi nella nostra Città”.