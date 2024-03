“Cracra’ Punk” alla Casa del Teatro

“Cracra’ Punk” di Fontemaggiore sabato 16 marzo alle ore 17.30 e domenica 17 marzo alle ore 11.00

Caduto dal cielo per una svista della cicogna, un neonato si trova davanti alla porta di Ada, la signora Morte. Come resistere di fronte a tanta tenerezza? Sulle prime prova ad ignorarlo, ma il suo cuore inizia a battere come non aveva mai fatto prima e così Ada si abbandona a un desiderio impossibile: diventare mamma. I giorni passano fra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, appassionato di musica Punk.

Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre? Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia impossibile. Da quel momento per Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori: attraverserà il mare, farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la cicogna Tiresia, l’unica in grado di rivelare la verità e indicargli la strada.

“Cracra’ Punk” , uno spettacolo di teatro di figura per tutti dai 5 anni.