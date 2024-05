5 maggio, il premio moda con 20 modelle in passerella e sette corse complessive apre un mese da favola.

La primavera del trotto entra nel vivo e così l’Ippodromo di Vinovo si prepara per un maggio intenso. Saranno ben sei le riunioni da qui a fine mese, a cominciare da quella di domenica 5 maggio con il ‘Premio Moda’. E poi domenica 12 maggio, ancora trotto e la sfilata di carrozze d’epoca. Le corse sono in programma pure venerdì 17, lunedì 20, lunedì 27 e venerdì 31 maggio.

Ma i fine settimana non rimarranno vuoti, perché l’ippodromo ancora una volta si trasformerà in luogo di aggregazione. Così domenica 19 maggio, in collaborazione con il Comune di Vinovo, un grande Raduno Fiat Panda e la sfilata delle auto in pista. Invece il 26 maggio tornerà la Festa Sociale di Cifa Ong – Adozioni Internazionali, da anni legata a Hippogroup Torinese. E sarà anche la giornata per l’Open Day e l’inaugurazione della “Scuola Europea Avviamento Pony al Trotto”, unica nel suo genere in Italia e alla quale potranno iscriversi allievi Driver a partire dai 4 anni. Il progetto è stato ideato dall’Ippodromo di Vinovo, dalla Fitetrec-Ante Piemonte e dal Centro Ippico Old Ranch Ferrero.

Intanto però è già tempo di tornare in pista. Il 5 maggio all’ippodromo di Vinovo, tornerà un evento classico: Elia Tarantino, grande amica di Hippogroup Torinese, condurrà la sfilata con le bellissime indossatrici del Premio Moda. Una ventina di ragazze sulla passerella presenteranno le creazioni di vari stilisti piemontesi. Un appuntamento ormai storico sempre gradito dal pubblico. In pista dalle 14:45 sette corse con il Premio Moda come clou del pomeriggio, riservato a cavalli da 5 anni in su. Come favoriti prendiamo Dede Dell’Olmo con Pietro Gubellini, Dylan Dog Font insieme ad Andrea Farolfi e Dauphin Joyeuse con Andrea Guzzinati: tutti soggetti in gran forma come dimostrano le ultime uscite.

Molto interessante anche la corsa di contorno, con 8 cavalli di tre anni a contendersi il premio. La prima scelta è Fergus Del Ronco, al top della forma. Ma chiedono spazio anche lo svedese Ingannou e Flaviana Grif, la quale nonostante la seconda fila ha grande potenzialità. Attenzione anche ai due Roc, in particole For You, e a Fonzie Mabel. Nella prova riservata ai gentlemen l’uomo da battere sarà Michele Bechis alle guide di Dream Breed. Alternative sono Marco Castaldo con Castellamzam Sa e anche Desdemona Ross con il suo proprietario Graziano Reggiani. Come al solito ingresso libero e gratuito, con la possibilità di consumare sia nel ristorante panoramico che nei bar dell’impianto.