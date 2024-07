“Balconate Liriche”, un’inedito palcoscenico a cielo aperto

Domenica 14 luglio alle 17.30, piazza Cibrario a Viù (To) si trasformerà in un inedito palcoscenico a cielo aperto con l’originale spettacolo “Balconate Liriche” Questo innovativo progetto – ideato e messo in scena dal gruppo di attori del “Teatro a Canone” di Chivasso(To) – sfrutta gli emicicli condominiali dei cortili per creare una nuova forma di teatro, adatta per i tempi nostri.

Il progetto “Balconate Liriche” era nato dall’esigenza di conciliare la passione per il teatro con il rispetto delle normative di sicurezza e distanziamento al tempo dell’Epidemia. Gli attori si esibiranno nella piazza e nei cortili condominiali adiacenti al centro storico di Viù, mentre il pubblico potrà godersi lo spettacolo direttamente dalle finestre o dai balconi delle proprie abitazioni.

In questo modo, al tempo del Covid, si evitava qualsiasi tipo di assembramento, garantendo al contempo un’esperienza culturale unica, originale e coinvolgente. L’evento riscopre il piacere antico del teatro in una modalità del tutto nuova, dove la Comunità diventa parte integrante dello spettacolo. La performance è un’occasione per un teatro nuovo, in una modalità speciale. Non solo una rappresentazione teatrale, ma un momento di condivisione e rinascita culturale, in cui le barriere tra artisti e spettatori si dissolvono, creando un’atmosfera di vicinanza e partecipazione.

Un evento che porterà la magia del teatro direttamente sotto casa vostra. Un pomeriggio di pura emozione, dove musica e bellezza architettonica si fonderanno cercando di regalare agli spettatori momenti di gioia. Il virtuale sipario si alzerà intorno alle 17.30. La kermesse è un evento gratuito.