Appuntamenti Biblioteca civica Chieri

Per adulti

Mercoledì 17 aprile alle 17 con ingresso libero, presso la sala conferenze si svolgerà la Conferenza di Simone Bonicatto “Una nuova visione della pittura a Chieri fra Tre e primo Cinquecento”. Interviene Giovanni Donato.

La presentazione, volta ad evidenziare l’evoluzione della pittura a Chieri tra il Trecento e i primi del Cinquecento, si snoda tra l’esposizione di fatti salienti noti e alcuni aspetti inediti dagli albori di una tradizione pittorica locale alla ricchezza rinascimentale. Da Guglielmetto Fantini, Antoine De Lonhy a Giovanni Martino Spanzotti e la ricchezza dell’arte chierese nell’epoca “d’oro” del tardo Medioevo e primo Rinascimento.

Sabato 20 aprile dalle 10 si terrà il quarto appuntamento per la rassegna “Città di Carta” dal titolo “Suona la campanella! Alle origini del liceo-ginnasio di Chieri”, con ingresso libero.

La Città di Carta è una rassegna che coinvolge appassionati e curiosi, con il desiderio di approfondire gli aspetti storici della cittadina. Ogni appuntamento ti porta alla scoperta di una piccola esposizione di documenti legati a un tema programmato. L’iniziativa consente ai presenti di esaminare da vicino le carte, i disegni, le pergamene, i registri, con la guida dell’archivista, che accompagna ed illustra il tema servendosi dei documenti.

Per bambini, bambine, genitori e famiglie

Sabato 20 aprile dalle ore 9 alle or 12 presso la Sala Roccati della Biblioteca civica di Chieri si terrà l’attività “Giocando s’impara. Il gioco come stimolo educativo e invito alla lettura” in collaborazione con Ludichieri.

Sabato 20 aprile dalle ore 10.30nell’angolo dei piccoli della Biblioteca civica di Chieri si terrà l’attività “Il sabato racconta…la primavera”. “Il sabato racconta…” è un nuovo momento di lettura pensato per famiglie con bambini e bambine da 0 a 6 anni. Ingresso libero.

Sportelli gratuiti – Chiedi al commercialista

Lunedì 15 aprile dalle 15 alle 18un professionista dell’Ordine dei commercialisti di Torino sarà a disposizione per una consulenza gratuita telefonica di primo livello su temi fiscali e tributari. Per usufruirne del servizio occorre prenotarsi.

Città di Chieri