Dopo il vernissage di venerdì scorso, Hippogroup Torinese aspetta tutti per il secondo appuntamento con “Aperitivo in Ippodromo”. Succederà lunedì 20 maggio con le corse che prenderanno il via alle 16,30 per terminare attorno alle 19 con una Tris Quartè Quintè di grande qualità.

Saranno 14 cavalli schierati nei tre nastri dai 2.060 ai 2.100 metri e tanti soggetti di buone potenzialità. Partiamo da Aramis Ek, allievo di Alessandro Gocciadoro che scatterà al secondo nastro, ma anche Coeur Joyeuse con Andrea Guzzinati che invece sarà costretto a rimontare. E ancora, Coltwine Di Casei con Marco Stefani e Den Ghiu Gnafà con Santo Mollo, entrambi ai lati di Aramis. A chiudere la possibile cinquina vincente Dalì Prav con il suo proprietario Renè Legati, che avrà l’ultimo numero dello schieramento. L’alternativa è Begravia con Simone Mollo che invece potrebbe provare a scappare.

Ma nel pomeriggio di Vinovo, altri appuntamenti da non perdere. A partire dal sottoclou dedicato a soggetti di tre anni: tre in particolare si segnalano e sono Face Time Dvs, Falrajah One e Force Mail. Intrigante anche il premio Argento nel quale spiccano Enjoy Dream, la femmina di Felice Tiene in gran forma nel periodo pronta per la quarta vittoria consecutiva, ma anche Espirito Libre e Etranger Joyeuse. In più due corse del convegno vedranno protagonisti i gentlemen, a partire dal premio Oro, prova del Campionato Italiano Gentleman.

Ingresso gratuito e libero per tutti, come al solito aperti i punti di ristorazione compreso il ristorante panoramico.