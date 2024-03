“Anna Cappelli” in scena a Casa Fools

Torino, marzo 2024 – Venerdì 8 e sabato 9 marzo 2024 a Casa Fools va in scena “Anna Cappelli” (ore 21) produzione Acti Teatri Indipendenti, diretto e interpretato da Annamaria Troisi. Un monologo dagli imprevedibili risvolti che nel tempo ha catturato l’interesse di numerose attrici, tra le altre anche Anna Marchesini, che si sono misurate con la disperazione di Anna. Una storia femminile di emancipazione, di ambizione e di orrore, in grado di travalicare il contesto culturale degli anni ’80 e di raccontare ancora il nostro tempo.

“Anna Cappelli”, spettacolo articolato in sette monologhi, è l’ultimo testo di Annibale Ruccello, drammaturgo di grande talento scomparso prematuramente nel 1986 all’età di 30 anni. Nonostante i decenni trascorsi dalla pubblicazione dell’opera, la protagonista Anna Cappelli è un personaggio di estrema attualità. La sua è la vita di una donna come tante, non è un’eroina e quello che gli accade non ha nulla di eccezionale, ma è proprio questa semplicità a rendere il personaggio estremamente umano. Sarà infatti la sua fragilità, l’incapacità di gestire il confronto e il rifiuto della realtà a spingere Anna a compiere azioni straordinarie, rendendo la sua storia memorabile.

Annamaria Troisi è diplomata al Teatro Stabile di Torino sotto la direzione di Valter Malosti con cui inizia una lunga collaborazione. Nel 2012 viene scelta da Andrea de Rosa nel suo “Studio sul Simposio” di Platone e nel 2015 entra nel cast del “Falstaff” accanto a Giuseppe Battiston. Esordisce al cinema nel 2013 ne “La luna su Torino” di Davide Ferrario ed è tra i giovani protagonisti dell’opera prima del regista Maurizio Losi “Amo la tempesta” del 2016 mentre nel 2020 torna al cinema in “Sul più bello”. “Anna Cappelli” è il suo primo progetto autoprodotto, del quale è sia interprete che regista.

Una stagione quella di Casa Fools al femminile: più della metà degli spettacoli selezionati in cartellone sono realizzati da attrici o compagnie al femminile. Dopo l’apertura con il collettivo inglese tutto al femminile “Haste Theatre” che ha raccontato il futuro distopico di “Where the hell is Bernard?” e il monologo di Giorgia Mazzucato, “Komorebi”, sui diritti della comunità LGBTQ+, il 23 e 24 marzo Lympha prosegue con il racconto di Angela Ciaburri sulla storia della prima donna che ha corso una maratona, Kathrine Switzer in “Chilometro_42”.

“Lympha”, la stagione di Casa Fools, prosegue il 22 e 23 marzo con “Chilometro_42”, spettacolo diretto e interpretato da Angela Ciaburri sulla vita di Kathrine Switzer, la prima donna nella storia ad aver corso una maratona ufficiale.

Per la stagione 2024 Casa Fools ha aderito a “Teatri Aperti Torino”, progetto in collaborazione con sei spazi e sei compagnie torinesi che si occupano di teatro contemporaneo: Bellarte, Cubo Teatro, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Spazio Kairos, Cineteatro Baretti e Casa Fools. Obiettivo è la promozione congiunta del teatro contemporaneo in città attraverso sinergie artistiche e produttive e circuitazione dei pubblici, contribuendo in modo congiunto allo sviluppo dell’identità culturale della città di Torino.

“Lympha” la stagione 2023/2024 di Casa Fools ha ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per progetti nell’ ambito della cultura contemporanea” e il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note e Sipari”.