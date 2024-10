A Beinasco torna la seconda edizione del Festival Rigenerazioni. Un evento che trova radici nella promozione delle buone pratiche culturali, urbanistiche, ambientali e sociali. L’obiettivo dell’iniziativa è mettere al centro i cittadini, rendendoli partecipi di idee e progetti legati alla riqualificazione del tessuto urbano di Beinasco attraverso la proposta artistica multidisciplinare del cartellone affidato a Mulino ad Arte.

Tra i protagonisti della manifestazione ci saranno anche Fabrizio Bosso e Dario Vergassola.

La seconda edizione di Rigenerazioni avrà come tema “Ripensare lo spazio”, filo rosso che legherà le varie attività in programma.“Ripensare gli spazi – spiega il direttore artistico di Mulino ad Arte Daniele Ronco – è una necessità che abbraccia trasversalmente diversi ambiti. In un mondo che cambia, colpito da cambiamenti climatici, difficoltà economiche, abbandono scolastico, dalla sempre maggiore digitalizzazione del mondo con un conseguente isolamento sociale, è importante creare spazi per permettere alle persone di incontrarsi con più facilità, ispirandole ad abbracciare valori positivi, per aiutare i cittadini a vivere la bellezza e a riconoscere nella “cosa pubblica” una parte integrante del proprio spazio privato”.

L’iniziativa si svilupperà in tre giornate e in tre luoghi della città: La ex chiesa di Santa Croce che ospiterà presentazione di libri e opere d’arte di cittadini beinaschesi a cura di Artecult, il Teatro Sant’Anna dove si svolgeranno gli spettacoli dal vivo e il Polo Culturale Zevi dove si dialogherà sull’esperienza del “comitato Torino respira” e sulla qualità dell’aria nelle zone urbane, in particolare a tutela dei fragili.

Nelle tre giornate si svolgerà il laboratorio video a cura della Cooperativa Sociale Madiba, che coinvolgerà attivamente diversi cittadini.

La seconda edizione del festival Rigenerazioni, vuole puntare sulla cultura in tutte le sue forme, evidenziando come può essere un forte volano per il benessere della società. Per questo motivo il festival sarà diffuso su tutto il territorio, affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di partecipare – spiega l’assessore alla cultura Matteo Carosso-. La direzione artistica dell’iniziativa, continua Carosso, è stata affidata alla compagnia Mulino ad Arte la cui l’attenzione alle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale è fondamentale in un festival come il nostro.

Festival Rigenerazioni: info e prenotazioni

Gli eventi sono gratuiti e su prenotazione.

Tel. 370 3259263

info@mulinoadarte.com

Prenotazione online