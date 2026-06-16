Ad Agliè l’edizione 2026 di “Voci in Armonia”

Il 27 giugno, alle 21, ad Agliè (To), presso la splendida chiesa di Santa Marta in via Marconi, il Coro Alladium propone l’edizione 2026 di “Voci in Armonia”: un appuntamento canoro da non perdere dedicato alla coralità, all’amicizia e agli scambi tra cori di diversi territori. Per questa edizione, dopo l’introduzione alla serata del Coro Alladium, diretto dal Maestro Giampiero Castagna, si esibirà il Coro Sesta Eccedente di Brescia diretto dal Maestro Maria Lissignoli. Ingresso libero.

Il Coro Alladium

Nato nel 2019, è composto da circa 20 elementi. Sotto la direzione del Maestro Giampiero Castagna e presieduto da Dario Mautino, il gruppo ha già maturato numerose esperienze e, come sempre, rivolge un invito ad avvicinarsi alla coralità, sinonimo di condivisione e amicizia. Il Coro Alladium, propone brani classici, ma anche un vasto repertorio contemporaneo.

Il Coro Sesta Eccedente

E’ stato fondato nel 2023 da un piccolo gruppo di amici del bresciano. Ha man mano ampliato il suo organico con altri coristi, iniziando lo studio di un repertorio vario, sacro e profano, dal gregoriano al contemporaneo, proponendo anche brani in prima esecuzione.

Ha collaborato con altre realtà corali in progetti musicali dedicati ad autori moderni e contemporanei. Parallelamente il gruppo si propone di avvicinare giovani cantori al canto corale, spesso alla loro prima esperienza, favorendone la crescita musicale e vocale.

Il coro si è recentemente esibito presso l’Università Cattolica di Brescia in un concerto dedicato al pianista Arturo Benedetti Michelangeli, in occasione del trentennale della scomparsa, presentando armonizzazioni legate alla sua figura artistica. Nel maggio 2026 il coro ha partecipato al Concorso Corale Nazionale “G. Savani” di Carpi, ottenendo la fascia oro per le sue esecuzioni.