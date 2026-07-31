Cherasco si apre alla Spagna: via libera al legame d’eccellenza con Tordesillas

Esistono luoghi nel mondo, custodi di momenti che hanno cambiato il corso della Storia. Cherasco è uno di questi e ora ha una sorella d’eccezione in Spagna: la città di Tordesillas.

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata ufficialmente la delibera che avvia il percorso di gemellaggio tra le due comunità. Non una semplice formalità burocratica, ma un incontro tra due autentiche città simbolo della diplomazia europea.

Se nel 1494 a Tordesillas si tracciavano i confini del Nuovo Mondo con la forza della negoziazione, nel 1631 a Cherasco, nelle sale di Palazzo Salmatoris, la diplomazia continentale si riuniva per fermare il rumore delle armi e firmare la celebre Pace.

A sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa è il Sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti

“Questo gemellaggio rappresenta un passaggio di grande rilievo per la nostra amministrazione e per l’intera comunità. Cherasco prosegue nel suo percorso di valorizzazione internazionale, stringendo un patto d’amicizia con un Comune d’eccellenza che condivide con noi una storia nobile e una forte identità culturale”.

A illustrare la straordinaria caratura turistica e culturale della cittadina spagnola è l’Assessora con delega ai Gemellaggi, Stefania Allasia

«Stringiamo un legame con una realtà di altissimo profilo. Tordesillas ospita un Parador Nazionale, ovvero il bollino di qualità d’eccellenza che lo Stato spagnolo concede solo alle mete storiche più prestigiose, un monumento statale da circa 100.000 ingressi all’anno come il Real Monasterio de Santa Clara, ed è una rinomata capitale dell’enoturismo della Rueda inserita in importanti rotte culturali europee. Senza dimenticare gli eventi di richiamo internazionale come il Mercado Medieval del Tratado, che in soli due giorni attira oltre 40.000 visitatori. Parliamo di una comunità viva, dinamica e con una vocazione turistica d’eccellenza”.

L’Assessora ha poi tracciato la rotta futura di questo legame

“La nostra città ha sempre avuto il coraggio di guardare oltre la propria piazza. Nelle nostre sale affrescate si è coltivata l’arte più difficile e nobile: quella di fare la pace e trovare accordi. Unirci a Tordesillas significa valorizzare la nostra storia e raccontare con orgoglio chi siamo. Non vogliamo un gemellaggio da riporre in un cassetto, ma un progetto vivo, che cresca negli anni. Vogliamo che i nostri giovani crescano con la consapevolezza di vivere in una città speciale, capaci di viaggiare, confrontarsi e sentirsi cittadini europei senza mai dimenticare il valore e la matrice diplomatica delle proprie radici”.

Con l’approvazione della delibera prende ora il via la fase operativa che vedrà nei prossimi mesi i primi incontri e lo sviluppo delle prime iniziative tra le due comunità.