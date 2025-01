Torna la Collegno Fòl Fest. La IV edizione della festa dedicata alla salute delle menti nel nome dell’inclusione e della cittadinanza, è in programma dal 7 al 15 giugno 2025, negli spazi del Parco della Certosa Reale di Collegno: l’Orto che Cura, Lavanderia a Vapore, le aule dell’Università degli Studi di Torino, il Centro di Documentazione sulla Psichiatria dell’Asl To3, il Padiglione 14, la Sala delle Arti, Villa 5 e altre location diffuse.

Un evento unico, che mira a promuovere una riflessione collettiva e a combattere lo stigma diretto a chi convive con la malattia mentale e a contrastare i pregiudizi, legati al disagio psichico, attraverso l’arte, la cultura e il confronto.

L’edizione 2025 è dedicata al femminile e celebra le sue molteplici declinazioni ed espressioni nell’ambito della salute mentale. Una tematica importante e attuale, che offrirà spunti di approfondimento e condivisione per sensibilizzare il pubblico su questo tema.

Per affrontare il tema e le sue infinite sfaccettature, Arci Ovest, Asl To 3, la Città di Collegno, Cooperativa Il Margine e Lavanderia A Vapore – promotori della festa – per il secondo anno consecutivo hanno lanciato il Concorso di Idee, che raccoglie proposte di eventi da inserire nel programma. C’è ancora tempo fino al 15 gennaio 2025 per partecipare e costruire insieme la nuova edizione dell’evento.

Concorso di idee per la Collegno Fòl Fest

Artisti, enti, associazioni, esperti, compagnie teatrali, sono invitati a proporre idee originali ed entrare così a far parte attivamente della manifestazione: concerti, live, convegni, incontri, performance, mostre, proiezioni, tavole rotonde e workshop costituiranno l’ossatura della Collegno Fòl Fest, che vuole essere un’occasione di incontro, approfondimento e confronto, aperta alle idee e ricca di suggestioni per la cittadinanza.

Le proposte vanno inviate compilando il form disponibile a questo link e saranno valutate dal comitato promotore della Festa, che definirà il programma dell’edizione 2025. Quelle selezionate saranno protagoniste della Festa diffusa, che ogni anno coinvolge la città di Collegno in un dialogo creativo e innovativo sulla salute mentale.

Aggiornamenti e informazioni sono suoi canali ufficiali della Collegno Fòl Fest su Instagram, Facebook e sul sito collegnofolfest.it.