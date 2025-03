“Follia in fiore” accende la primavera

Torna la Primavera e, appuntamento fisso di inizio stagione, torna Follia in Fiore, giunta alla sua XVI edizione.

L’appuntamento è per sabato 22 e domenica 23 marzo dalle 9.30 alle 18.30 presso l’affascinante Chiostro della Certosa Reale di Collegno.

Follia in Fiore è promossa dalla Città di Collegno, in collaborazione con Orticola Piemonte, ed è rivolta a un pubblico di appassionati, famiglie, curiosi e amanti della Natura in tutte le sue forme.

Una vera e propria festa della Primavera a cui partecipano circa 70 espositori tra artigiani e produttori agricoli, a cui si aggiungono alcuni florovivaisti, che animeranno il Chiostro della seicentesca Certosa Reale di Collegno, dove un tempo i padri certosini coltivavano le erbe officinali e che fu poi trasformata, nel corso dell’Ottocento, in una delle più grandi strutture psichiatriche d’Italia.

Importante sarà la presenza dei produttori agricoli del territorio con le loro eccellenze agroalimentari. Un’offerta ricca e variegata di sapori che va dalle proposte salate come taralli, formaggi, prodotti da forno, prodotti di agricoltura organica fino allo zafferano e all’aglio di Caraglio, a quelle dolci come miele e nocciole ma anche biscotti, zenzero, frutti disidratati e delizie alle rose. Non mancheranno vini, liquori e diverse tipologie di infusi, tisane e succhi di frutta.

Una selezione di piccole realtà artigiane metterà in mostra le proprie soluzioni per abbellire appartamenti e giardini: dalle ceramiche ai terrarium, dai vasi realizzati con le pietre ai quadri fino alle borse in tessuto e ai capi d’abbigliamento green. Ma anche bijoux e gioielli artigianali, senza dimenticare le diverse tipologie di cosmetici naturali, come saponi, olii e creme per coccolare il proprio corpo.

Non mancherà un piccolo numero di florovivaisti piemontesi che esporranno proposte floreali per rendere ancora più allegri e profumati gli appartamenti ma anche i balconi e i giardini: dalle rose alle piante verdi fiorite da interno e esterno, dalle succulente alle ornamentali e alle aromatiche.

A fare da cornice alla mostra mercato sarà il palinsesto di iniziative culturali e folkloristiche, con un occhio di riguardo al tema della solidarietà e all’importanza del terzo settore, promosse dalla Città di Collegno in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Ricco, come da tradizione, il programma di “Follia all’Orto”: un insieme di iniziative ludico – didattiche e solidali pensate per i più piccoli grazie alla collaborazione con l’Orto Che Cura, laboratorio di agricoltura sociale e didattica ambientale gestito dalla Cooperativa Sociale Il Margine di Collegno, che si terranno presso la sede della Cooperativa in Piazzale Avis 3.

Dall’esposizione di manufatti realizzati all’interno dei centri diurni della Cooperativa allo scambio di giochi per bambini in modalità swap party “del valore”, fino ai numerosi laboratori artistici ed esperienziali dedicati ai più piccoli e finalizzati a far conoscere meglio il mondo della Natura e a interagire con lei.

Nel Chiostro Grande, durante entrambe le giornate di manifestazione, la Cooperativa Chronos di Rivoli e la RAF di Collegno, due associazioni del territorio che si occupano di servizi assistenziali verso persone con disabilità psicofisica, esporranno le opere realizzate nei laboratori di creatività da parte dei propri ospiti e proporranno laboratori ludico creativi gratuiti per i bambini. Nella giornata di domenica spazio inoltre al Laboratorio musicale inclusivo “d’altrocanto”, all’esibizione di sbandieratori e musici dell’Associazione Cigno Nero e al laboratorio di serigrafia.

Presso il Cortile Aulico durante l’intera manifestazione sarà invece presente il punto istituzionale del Comune di Collegno e uno spazio dedicato al terzo settore. In quest’area si avvicenderanno diverse iniziative come “Di fiore in fiore”, elaborazioni di sartoria teatrale a tema floreale, a cura dell’Associazione Alfatre Gruppo Teatro e la “Mostra e dimostrazioni di tecnica di Bonsai”, a cura dell’Associazione Bonsai Club Torino.

Non mancheranno momenti di approfondimento culturale per conoscere meglio la storia e i grandi tesori della Certosa Reale e, più in generale del territorio di Collegno: l’Associazione San Lorenzo proporrà l’approfondimento “Gli alberi raccontano, storia e leggende del nostro territorio”, con un’esposizione dei monumenti in miniatura della città, mentre una chiacchierata con il vivaista Marco Gramaglia permetterà di conoscere meglio “Il giardino terapeutico del manicomio di Collegno”. I Ciceroni collegnesi dei siti storici della Certosa Reale, invece, proporranno ai più giovani una narrazione guidata dedicata a “La campagna collegnese raccontata dalle Masche”.

Presso il Parco Dalla Chiesa si terranno l’inaugurazione dell’opera d’arte Arco Rosso di M. Cecchinato, nel viale alberato di Corso Pastrengo (sabato 22 ore 10.30) e l’inaugurazione del progetto “Un metro quadro di giardino” in via Torino 9 (domenica 23 ore 17).

“La Città di Collegno è entusiasta di accogliere la sedicesima edizione di Follia in Fiore, l’evento che celebra l’arrivo della Primavera nel suggestivo Chiostro della Certosa Reale. Questo appuntamento non è solo una mostra mercato dedicata ai prodotti florovivaistici, ma rappresenta anche una concreta opportunità per far conoscere uno dei siti monumentali più belli della Città, la Certosa Reale di Collegno, e ribadire l’importanza dell’impegno verso la sostenibilità ambientale – racconta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Quest’anno l’evento si arricchisce con la partecipazione di numerosi espositori, tra cui artigiani e produttori agricoli del territorio, che presenteranno le loro eccellenze. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire prodotti di alta qualità, da prelibatezze dolci e salate a articoli di artigianato innovativi e tantissime piante e fiori che abbelliranno le case e i giardini dei cittadini Collegnesi e non. Siamo particolarmente orgogliosi delle iniziative culturali e solidali che accompagneranno la manifestazione: grazie alle associazioni locali abbiamo organizzato una serie di attività dedicate ai bambini, alle famiglie e a chi vuole scoprire le opportunità culturali e l’arte che la Città offre. Inoltre, il forte impegno verso le tematiche sociali sarà messo in evidenza da laboratori e mostre a cura di associazioni e cooperative come Il Margine che aprirà l’Orto che Cura per l’occasione e che si dedicano all’assistenza e all’inclusione sociale. Vi aspettiamo il 22 e 23 marzo alla Certosa Reale di Collegno”.

Come gli scorsi anni, anche nell’edizione 2025 Follia in Fiore allestirà un’area food per tutti i partecipanti alla manifestazione presso la Piazza Cav S.S. Annunziata.

L’Ingresso a Follia in Fiore è di € 2,00

Entrata libera per minori di 14 anni e accompagnatori di disabili

L’accesso alla manifestazione è da Via Martiri XXX Aprile, 30