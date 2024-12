La stagione invernale ha preso il via da una decina di giorni con Sestriere subito protagonista a pieno regime fin dalle battute iniziali. Nei primi due week end dall’apertura piste e impianti Vialattea, lo scorso 6 dicembre, Sestriere ha richiamato migliaia di sciatori grazie al grande lavoro della Vialattea che ha messo in funzione il rinnovato impianto di innevamento programmato. Una soluzione più che mai provvidenziale per fronteggiare le modeste precipitazioni nevose, sempre più una costante che accompagna l’inizio di stagione.

“È stata una partenza graduale – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – considerato che il calendario quest’anno ha inibito il classico ponte dell’Immacolata con la festività che è caduta di domenica. Il bilancio di questi due primi week end è da considerarsi comunque positivo. Ci sono le condizioni ideali per sciare, preludio di una bellissima stagione invernale”.

Sestriere flash back

Riavvolgiamo il nastro di questa prima settimana tra sci ed eventi. Venerdì 6 dicembre i “beep” ai tornelli della seggiovia Cit Roc hanno aperto le prime discese della stagione. Sabato 7 dicembre si è tenuta il tradizionale happening dello Sci Club Sestriere al Cinema Fraiteve. Oltre alla consueta premiazione degli atleti che si sono distinti nelle varie competizioni a livello nazionale ed internazionale, quest’anno c’è stato il saluto ed il ringraziamento a Maurizio Poncet “pensionato” che lascia il ruolo di direttore tecnico. Una figura di riferimento non solo per lo Sci Club ma anche a livello nazionale ed internazionale. Maurizio Poncet, con un passato da grande gigantista, ha allenato le squadre di sci alpino del Comitato FISI Alpi Occidentali dal 1985 al 1991, è stato direttore di gara delle prove femminili dei Mondiali del 1997 e vicepresidente e responsabile del settore sci alpino del Comitato Alpi Occidentali. Maurizio Poncet cede il testimone alla direzione dello Sci Club Sestriere a Simona Novara, anche se sarà sempre in pista pronto a dispensare preziosi consiglia ad atleti e a tutto lo staff tecnico dello Sci Club Sestriere.

Premiazioni FISI AOC

Restando in tema di premiazioni, sabato 14 dicembre il Comune di Sestriere ha ospitato anche le premiazioni della stagione 2023/2024 del Comitato FISI Alpi Occidentali, che oltre agli atleti, di sci alpino, sci nordico e snowboard, ha premiato anche Maurizio Poncet per il lavoro svolto per decenni al servizio del comitato.

“Matildina4safety”

In entrambe le premiazioni è stata ricordata Matilde Lorenzi. Presenti in sala i genitori Elena e Adolfo. È stata l’occasione per presentare le prime attività della Fondazione intitolata a Matilde, in particolare il progetto “Matildina4safety” per la promozione della sicurezza, attraverso lo studio di nuove normative e accorgimenti per il miglioramento delle piste e per la protezione individuale degli atleti.

Sciare per Sorridere

Sempre nella prima settimana d’apertura della nuova stagione invernale sono ripresi i corsi di “Sciare per Sorridere insieme a Totta”, giunta alle terza edizione. Il Corso di Sci di Totta, nato per dare vita e continuità ai valori di Carlotta Grippaldi, tragicamente scomparsa nell’agosto 2022 a soli 27 anni, ha già svolto due appuntamenti portando a Sestriere, sulle nevi della Vialattea, bambini in situazioni di svantaggio, offrendo loro opportunità educative e sportive attraverso lo sci e le attività di montagna.

Fiaccolata SAPS

La prima fiaccolata di stagione a Sestriere ha visto protagonisti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte. Una bellissima discesa sugli sci con le fiaccole rosse ha illuminato la notte di sabato 14 dicembre con la discesa dal monte Alpette sino al parterre di arrivo delle piste del Colle. Il tutto per celebrare i 70 anni dalla nascita del Soccorso Alpino e Speleologico sempre in prima linea per garantire assistenza e pronto intervento sulle nostre montagne. Un magico momento condiviso a turisti residenti che hanno a lungo applaudito l’arrivo dei protagonisti di questa bellissima iniziativa.

Comune di Sestriere