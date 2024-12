La L84 aspetta l’Active Network per l’ultima sfida casalinga dell’anno

La L84 torna a casa per l’ultima sfida casalinga del 2024: al Pala Maggiore di Leinì arriva l’Active Network. I verdeneri hanno fatto un passo oltre al momento no, trovando due vittorie consecutive con Roma 1927 e Vitulano Drugstore Manfredonia.

Ora, dopo la pausa, i ragazzi di mister Paniccia torneranno a calcare il parquet del Pala Maggiore. Queste le dichiarazioni di mister Paniccia: “La pausa ci ha visti praticamente sempre in campo per continuare a crescere, sia fisicamente che tatticamente. Veniamo da due vittorie consecutive e questo ci ha dato entusiasmo e serenità per lavorare, nonostante l’assenza di partite ufficiali. Venerdì arriva un avversario tenace e ben organizzato, noi dobbiamo mettere la stessa attenzione ed intensità che si è vista nelle ultime due uscite”.

Appuntamento segnato!

L84 – Active Network: fischio d’inizio venerdì 20 dicembre alle 20:30 al Pala Maggiore di Leinì e in diretta sul canale YouTube della Divisione C5.