Pareggio a reti bianche per il Torino di Ivan Juric in casa contro l’Hellas Verona, la squadra allenata da Marco Baroni e confermatasi un’avversaria ostica seppur dalle due facce. Dopo un avvio di marca granata, col passare dei minuti gli Scaligeri diventano più intraprendenti, per poi lasciare nuovamente il pallino del gioco sul finire della prima frazione di gioco. Nella ripresa, il canovaccio tattico non cambia, con poche emozioni e conseguente mente poche occasioni nitide da gol, ma sono i padroni di casa ai punti a meritare qual cosina in più. Troppo poco, comunque, per reclamare a gran voce i tre punti.

Torino Verona: i migliori in campo

Tra le fila del Torino, il migliore è stato sicuramente Schuurs, che annulla le velleità degli avanti scaligeri, mentre davanti Zapata ha provato inutilmente a fare reparto da solo. Deludente Seck, che ha avuto la prima occasione della partita, ma con il passare di minuti è letteralmente sparito, segnalandosi più per gli errori che per qualcosa di buono. A tenere a galla l’Hellas è stato prevalentemente Montipò, autore di almeno un paio di interventi decisivi e protagonista di un avvio di campionato importante. Debutto senza grandi sussulti per Cruz, argentino figlio del Jardinero Julio, ex centravanti di Bologna, Inter e Lazio.

Verso il derby della Mole

Al termine del pareggio col Verona, Ivan Juric ha anticipato alcuni temi del derby della Mole che si giocherà in casa della Juventus reduce dal pareggio di Bergamo, All’Allianz Stadium, sabato prossimo alle 18:00. “Il Toro ha concesso niente, non siamo stati cinici, speriamo di fare una grande partita e di vincerla stavolta. Sarà come sempre dura e tosta, si giocherà sugli errori degli altri. Al terzo anno nel derby vorrei fare grandi cose, c’è voglia di vincere per noi e per tutti i tifosi. Vogliamo fare ancora di più, ce la metteremo tutta”.

Sarà comunque una gara in salita per il Torino in casa della Vecchia Signora, perché ad una situazione difensiva già di grande emergenza si è aggiunto anche l’infortunio di Sazonov. Per tappare il buco durante la gara col Verona, Juric si è inventato Tameze al centro della difesa e probabilmente sarà ancora lui a giocare in quel ruolo contro la Juve se non ci saranno dei rientri.

Dopo 7 giornate il Toro ha 9 punti, +6 sulla penultima in classifica (la Salernitana ferma a quota 3), ma non ha mai vinto nelle ultime 3 giornate, racimolando solo 2 punti frutto di una sconfitta (2-0 all’Olimpico contro la Lazio) e due pareggi casalinghi contro il Verona appunto e la Lazio (1-1). Riaprire la striscia positiva con un successo implicherebbe un’impresa nella tana della Vecchia Signora, dove tra l’altro non sarà presente il tifo organizzato di fede granata. Da tempo, infatti, la Maratona ha annunciato che non si sarebbe piegata all’acquisto dei biglietti tramite la piattaforma della società bianconera. Nello stesso giorno, invece, il tifo organizzato della Juventus tornerà a tifare dopo aver disertato lo Stadium contro il Lecce.