Domenica 20 ottobre 2024 – Continua a sorridere la Reale Mutua Basket Torino: dopo il successo interno nel turno infrasettimanale contro Brindisi, i gialloblù di coach Boniciolli trovano la seconda vittoria consecutiva espugnando il campo della Sella Cento per 67-74.

Alla Baltur Arena va in scena una gara non particolarmente brillante dal punto di vista dello spettacolo, ma che ha visto prevalere Torino alla distanza grazie alla difesa e alla concretezza nel quarto finale. Reale Mutua che quindi riesce a raddrizzare anche la sua situazione in classifica, andando verso la trasferta di Orzinuovi con un bilancio in pareggio tra vittorie e sconfitte (3-3).

Quintetti titolari

Cento: Berdini, Nobile, Delfino, Davis, Benvenuti

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Avvio a rilento della Reale Mutua che fa fatica ad entrare in ritmo in attacco con alcune palle perse di troppo, con Cento conduce nei primi minuti di gioco. Anche i padroni di casa però non sono precisi e Torino ne approfitta per piazzare subito il sorpasso con Landi e Gallo dalla panchina per chiudere la prima frazione sull’11-15.

Si prosegue con entrambe le squadre che continuano a litigare con i ferri e il punteggio che rimane piuttosto basso. Torino prova ad allungare sul +9 grazie a Schina, unico gialloblù in ritmo dall’arco, ma l’attacco troppo altalenante della Reale Mutua, con Taylor e Ajayi ancora a secco, permette a Cento di rientrare lentamente e pareggiare in chiusura di secondo quarto a quota 24.

Al rientro in campo, la buona notizia è che finalmente si sono sbloccati Ajayi e Taylor, la cattiva è che Torino non riesce a trovare la fluidità offensiva necessaria per tentare un allungo in una gara dal punteggio basso. Cento si affida alle giocate di Davis e Henderson ma Torino riesce a chiudere la terza frazione sul +2 con Schina e Gallo: 45-47.

Torino trova l’accelerazione nel momento giusto, in apertura di quarto quarto: i gialloblù riescono finalmente a mettere in ritmo i tiratori, con Severini e Landi che portano la Reale Mutua al primo vantaggio in doppia cifra sul 48-58 al 33’. Davis e Delfino tengono Cento in partita mentre Torino si affida a Taylor e Landi per rispondere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Torino si aggiudica la vittoria per 67-74.

Coach Boniciolli al termine della partita:

“Sono contento per la prestazione difensiva straordinaria, che è stata possibile solo grazie alla condizione fisica frutto del lavoro svolto in palestra. Ruotando 10 giocatori siamo riusciti a tenere un’intensità difensiva spaventosa. Sono contento che, in una gara in cui i nostri due stranieri avevano le polveri bagnate, si sono fatti avanti altri giocatori e in particolare citerei i playmaker, Schina e Gallo, e i lunghi Ladurner e Seck. Anche Aristide Landi ha fatto valere la sua esperienza nei momenti cruciali e ha lottato per la squadra. Sono contento per la vittoria importante conquistata con il contributo di tutto il gruppo.”

Sella Cento – Reale Mutua Torino 67-74 (11-15, 13-9, 21-23, 22-27)

Sella Cento: Lorenzo Benvenuti 13 (5/9, 0/1), Stacy Davis iv 13 (2/5, 3/6), Terry Henderson jr. 13 (3/6, 2/5), Carlos Delfino 10 (1/8, 1/4), Nicolas Alessandrini 6 (2/3, 0/1), Alessandro Sperduto 6 (0/0, 1/7), Nicola Berdini 3 (1/2, 0/5), Vittorio Nobile 3 (0/1, 0/2), Nicolas Tanfoglio 0 (0/0, 0/0), Georges Tamani 0 (0/0, 0/0), Marco Ramponi 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 25 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Nicola Berdini 14) – Assist: 14 (Nicola Berdini 8).

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 13 (2/6, 2/4), Kevion Taylor 12 (4/9, 1/5), Matteo Schina 11 (1/3, 3/4), Aristide Landi 11 (1/3, 3/4), Antonio Gallo 10 (3/3, 0/1), Fadilou Seck 6 (3/3, 0/0), Maximilian Ladurner 6 (2/4, 0/0), Giovanni Severini 5 (1/3, 1/1), Matteo Montano 0 (0/2, 0/4), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Ife Ajayi 10) – Assist: 15 (Matteo Schina 6).

Ufficio Stampa Basket Torino