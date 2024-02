Basket Torino: aggiornamento sulle condizioni della squadra

Reale Mutua Torino comunica i seguenti aggiornamenti sulle condizioni della prima squadra a seguito dei controlli medici effettuati dopo l’ultima partita disputata lunedì sera contro l’UCC Assigeco Piacenza.

Il centro Marco Cusin è stato sottoposto ad esami strumentali in seguito ad un risentimento muscolare in regione adduttoria di sinistra. Gli esami hanno evidenziato una lesione di grado intermedio del lungo adduttore sinistro. I tempi di recupero sono stimati in circa 30-40 giorni.

L’atleta Donte Thomas è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma contusivo nella regione anteriore della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni per definire al meglio i tempi di recupero.

Il playmaker Luca Vencato ha accusato un dolore al polso destro e le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico per valutare l’entità del problema.

Ufficio Stampa Basket Torino