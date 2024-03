Pietro Casartelli, atleta dello Sci Club Sestriere, ha centrato due medaglie d’oro nello sci alpino

Sestriere, 16 Marzo 2024 – La stagione agonistica dello sci volge al termine con gli ultimi prestigiosi appuntamenti in programma proprio a Sestriere, sulle piste della Vialattea, già a partire da questo week end dov’è in programma il Campionato Provinciale Trofeo PL3, a cura del Centro Sci Torino e valido per l’assegnazione dei titoli provinciali torinesi. Sabato 30 marzo l’attenzione è tutta per il 41° Uovo d’Oro Lauretana, a cura dello Sporting Club Sestrieres mentre, il 2-3-4 aprile, Sestriere accoglierà i partecipanti del 46° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving a cura della Scuola Sci Sestriere.

Nel frattempo sono arrivate importanti conferme per quanto riguarda la formazione di giovani atleti cresciuti agonisticamente tra le fila degli sci club locali. Pochi giorni fa Pietro Casartelli, atleta dello Sci Club Sestriere, ha centrato due medaglie d’oro nello sci alpino: la prima in combinata a Sella Nevea e la seconda ne llo slalom tricolore allo Zoncolan riservato alla categoria Aspiranti.

“Vedere tutti questi ragazzi primeggiare nelle gare nazionali – ha dichiarato il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – rappresenta motivo d’orgoglio per Sestriere e al tempo stesso gratifica le scelte fatte da parte dell’Amministrazione comunale di supportare l’attività attraverso contributi per i ragazzi, e famiglie, oltre che per gli sci club. Un incentivo alla pratica sportiva che consente a questi ragazzi di poter lavorare per una crescita costante. Oltre ai tricolori conquistati da Gregorio Bernardi, entrato ormai nel giro della nazionale, e a quelli più recenti di Casartelli, vogliamo fare i complimenti a tutti gli altri atleti sestrieresi o che fanno parte di sci club del nostro territorio che si sono distinti con piazzamenti di tutto rispetto. Siamo certi che continueranno nella loro ascesa per arrivare ai vertici dello sci”.

Ufficio stampa Comune di Sestriere