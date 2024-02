Sestriere – Dal 4 all’8 marzo 2024 il Piemonte ospiterà i XXXV Giochi Invernali Nazionali Special Olympics. Sestriere è pronta ad accogliere, con entusiasmo, gli atleti che saranno impegnati nella gare di sci alpino e snowboard sulle piste della Vialattea al Colle e nella sfide di floorball (hockey senza pattini), nonché nei programmi salute, che si terranno all’interno del Palazzetto dello Sport di Sestriere.

“Siamo veramente emozionati e non vediamo l’ora – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – di accogliere i ragazzi che animeranno questo campionato nazionale che avrà valenza anche come test event del prossimo mondiale Special Olympics, in programma a marzo 2025. Un grazie a tutti gli organizzatori ed anche ai volontari e militari che presteranno la loro opera a supporto di quest’importante manifestazione. Sicuramente la nevicata in corso creerà i presupposti perfetti per le gare ed anche per l’amb iente montano che ne aveva veramente bisogno dopo una prima parte d’inverno avara di precipitazioni. In bocca al lupo a tutti gli atleti Special Olympics, vi aspettiamo a Sestriere!”

Martedì 5 marzo alle ore 15.00 in Piazza Fraiteve a Sestriere si terrà la Cerimonia ufficiale d’apertura dei XXXV Giochi Invernali Nazionali alla presenza degli atleti che gareggeranno anche in altre discipline a Pragelato, Entracque, Borgo San Dalmazzo.

Il programma sulla neve a Sestriere vedrà impegnati gli atleti di sci alpino e snowboard impegnati tutte le mattine dalle ore 8.30. Martedì 5 si svolgeranno le prove di “divisioning” che serviranno a valutare e raggruppare gli atleti Special Olympics in maniera omogenea tale da dare loro un’opportunità, equa e paritaria, di competere indipendentemente dal livello di abilità.

Da mercoledì 6 a venerdì 8 si assegneranno a Sestriere, sulle piste della Vialattea, le medaglie dello sci alpino, dello snowboard e, al Pa lazzetto dello Sport, del floorbool.

Giovedì 7 alle ore 21.00, con un giorno d’anticipo per consentire agli atleti di rientrare a casa ad eccezione di quelli impegnati il giorno dopo nelle ultime sfide sulla neve, in piazzale Kandahar si terrà la serata di chiusura dei XXXV Giochi Invernali Nazionali di Special Olympics, Test Event Giochi Mondiali Invernali 2025 in programma tra un anno sempre sulle montagne olimpiche piemontesi.

CS e ph Comune di Sestriere