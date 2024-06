3 settimane fa a Lubiana, in Slovenia, Giovanni De Gennaro aveva conquistato un’altra medaglia, ai Campionati Europei di canoa slalom nella disciplina olimpica del K1.

Dopo aver mancato l’oro nella tappa di Augsburg a causa di un salto di porta assegnato con il video review, tra le rapide del canale artificiale del fiume Vltava arriva il riscatto. Giovanni De Gennaro, Carabiniere bresciano, scende velocissimo e con passaggi millimetrici conquista la medaglia d’oro nel K1 maschile con il tempo di 79.07, staccando di ben 2”21 il polacco Mateusz Polaczyk, argento in 81.28 e di 2”28 il beniamino di casa, il ceco Jakub Krejci bronzo in 81.35.

De Gennaro era approdato in finale con il quinto tempo della batteria, in una formula senza possibilità di ripescaggio, molto selettiva, che prevedeva una sola manche di qualificazione e il passaggio diretto in finale dei primi dieci classificati. Il programma di gara, come per l’Europeo di Tacen, ha subito delle sostanziali modifiche a causa dell’alto livello del fiume. Con questo risultato l’azzurro si porta al comando della classifica generale della coppa del mondo, che farà poi tappa a Cracovia dal 13 al 16 giugno, poi ci sarà la sosta olimpica e riprenderà con la tappa italiana di Ivrea (12-15 settembre) per concludersi a La Seu d’Urgell (19-22 settembre).

Gli altri italiani in gara

Un tocco di porta mette fuori gioco Marcello Beda (Aeronautica), relegandolo al dodicesimo posto in 84.60. Mentre l’altro azzurro in gara, Xabier Ferrazzi (Carabinieri) chiude la batteria con il 40° tempo (97.11), appesantito da 8 secondi di penalità per aver toccato 4 porte a metà percorso.

Batteria amara anche per il K1 di Stefanie Horn (Marina Militare) che manca il passaggio del turno a causa di alcuni errori di linea a metà percorso che le causano quattro tocchi ed il salto della porta 16, penalità che la fanno scivolare in 47^ posizione (153.97). La gara del K1 femminile vede il successo della francese Emma Vuitton (94.12), davanti all’australiana Jessica Fox (92.29) e alla tedesca Ricarda Funk (94.40).

Ultime carte olimpiche in palio

La tappa che si svolgerà in Repubblica Ceca rappresenterà, inoltre, l’ultimo appuntamento utile per staccare i biglietti per Parigi nella nuova specialità olimpica del kayak cross, che farà il suo debutto ai Giochi d’oltralpe. In acqua, per sei carte, atleti provenienti da 38 nazioni: in palio tre quote olimpiche per genere, riservate agli atleti che non hanno ancora ottenuto la qualificazione.

I due giorni di gara varranno anche come selezione interna per alcune nazionali che hanno già guadagnato le loro quote olimpiche ma devono ancora determinare chi gareggerà ai Giochi, tra i quali l’Italia che deve ancora assegnare il posto nominale per il C1 femminile con Marta Bertoncelli e Elena Borghi in lizza.

Xabier Ferrazzi e Chiara Sabattini, con l’aggiunta di Zeno Ivaldi (Marina Militare), Tommaso Panico (Ivrea CC) e Agata Spagnol (CC Sacile) disputeranno le gare di kayak cross a caccia di un posto a cinque cerchi.

Programma gare

Sabato 8 giugno, dalle ore 8.33, al via le eliminatorie del C1, mentre le finali sono in programma alle 11.34. Esordio del kayak cross alle 17.15 con i time trial per decretare le griglie di partenza.

Domenica 9 giugno sarà interamente dedicata al kayak cross con i round a partite dalle 9.00, e relativi ripescaggi, batterie e a seguire quarti di finale, semifinali e finali. La prova di kayak cross si svolgerà con il format che vedremo ai Giochi di Parigi, con l’aggiunta di un round di ripescaggio.