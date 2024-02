Sestriere, 3 febbraio 2024 – “La Guarini”, la fiaccola che accenderà i Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025, dopo la sua presentazione ufficiale lo scorso 23 gennaio al Castello del Valentino a Torino, ha fatto la sua prima uscita raggiungendo il 2035 metri d’altitudine del Comune di Sestriere.

L’occasione è stata la seduta del Consiglio Comunale di Sestriere, riunitasi in serata per ratificare diversi ordini del giorno tra cui, il cima alla lista, l’approvazione di Sestriere quale sede delle gare di sci alpinismo ai FISU Games Invernali Torino 2025, in programma dal 13 al 23 gennaio. Approvazione arrivata all’unaminità per alzata di mano sia da parte della maggioranza, guidata dal Sindaco Gianni Poncet, che dalla minoranza capitanata da Andrea Maria Colarelli.

A sottolineare l’importanza del momento, è stata la gradita presenza in Municipio dell’Assessore allo Sport di Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, del co nsigliere Regionale Valter Marin, e del presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi FISU 2025, Alessandro Cirio Sciretti. Tutti hanno sottolineato con grande soddisfazione quanto la presenza di Sestriere e della sua grande tradizione sportiva sia un valore aggiunto e un punto di forza in più per i Giochi.

“Siamo davvero orgogliosi di avere anche Sestiere come venue dei Giochi Mondiali Universitari 2025: l’impegno della Regione verso le nostre montagne continua sempre più forte per supportare lo sport e il turismo” – ha dichiarato l’Assessore Fabrizio Ricca.

Ai FISU Games di Torino 2025, per la prima volta, si svolgeranno gare di Sci Alpinismo di sprint e vertical per donne e uomini, oltre a una staffetta mista. Le gare si svolgeranno, in notturna, a Sestriere, che ha radici storiche della FISU avendo ospitato la quarta Universiade invernale nel 1966.

“Siamo veramente onorati e soddisfatti – spiega il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – de l fatto che le Universiadi ritornino dopo il lontano 1966 a Sestriere. Siamo certi che l’apparato organizzatore che senz’altro è abituato ad organizzare grandi eventi di grande levatura nello sci alpino, dalle Olimpiadi ai Mondiali alla Coppa del Mondo si metterà a disposizione dei FISU Games di Torino 2025 per fare un altro grande momento di sport invernale a Sestriere. Ringrazio Regione Piemonte a partire dall’Assessore Fabrizio Ricca, che ci ha raggiunto in Consiglio Comunale come anche il presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Cirio Sciretti, ed il consigliere regionale Valter Marin nonché a tutti coloro che hanno permesso di portare le gare anche a Sestriere. Faremo il massimo per ricambiare la fiducia riposta in Sestriere e non vediamo l’ora di portare al debutto le gare di sci alpinismo ai FISU Games, una disciplina che diventerà olimpica a partire dal 2026”.

Ufficio stampa Comune di Sestiere