Gran finale per il Campionato Italiano di E-Bike Enduro in scena ieri a Sestriere, dove per l’occasione si sono laureati, su prova unica, tutti i Campioni del Mondo della specialità.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato il coordinatore nazionale della disciplina, Gianluca Avenoso – dei risultati raggiunti in termini numerici, in generale dovuti al gran lavoro svolto. Ma in particolare ci gratifica il compiacimento espresso dai partecipanti per i tracciati, chiaramente studiati solo per le E-bike, e questa filosofia ci ha aiutato a rendere le nostre gare apprezzate dai Riders. Desidero ringraziare calorosamente per l’accoglienza e la preziosa collaborazione tutta l’Amministrazione del Comune di Sestriere, con in testa il Sindaco, Gianni Poncet, il vicesindaco Maurizio Cantele e l’assessore Emanuela Tedeschi nonché il Consorzio Turismo Sestriere nella persona del presidente Massimo Bonet ti, ed i volontari della Protezione Cinofila capitanati dal Sig. Roberto Ronco che hanno fornito un prezioso supporto lungo i percorsi”.

Le prove speciali si sono svolte su percorsi sia sul lato del Fraiteve che sul versante opposto nell’area di Borgata. I concorrenti hanno affrontato due i giri per tutti (tot. 29,6 km): sei le speciali (tot. 9,6 km) per l’Italiano, e quattro per la Coppa Italia anch’essa assegnata a Sestriere.

La migliore prestazione assoluta di giornata del Campionato Italiano è stata firmata dal rider di casa, Luca Caramellino (Scor – Versilia Corse – Surfshoppe Sestriere), seguito da un velocissimo Eric Anselmo e da Tommaso Bianchetti. Da segnalare un altro successo di giornata nella classe E-Veteran da parte del “sempreverde” Paolo Caramellino (Scor – Versilia Corse), papà di Luca, che ha vinto la gara di casa davanti a Michele Civelli e Marco Gnassi.

Per la World Cup ad imporsi nella classifica assoluta è stato il fran cese Alexis Icardo (Fulgur/Polini) dominatore della gara di Sestriere che lo ha incoronato Campione del Mondo avendo la meglio Rocco Bocelli e Marco Morini. Francesca Bonanni (Yamaha – Versilia Corse) ha invece vinto il titolo World Cup Femminile, oltre a quello Tricolore.