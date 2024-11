Tre giorni dopo il successo interno con Vallefoglia la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è ancora di scena al PalaFenera. Domani, mercoledì 27 novembre, le biancoblù sono attese dall’andata degli ottavi di finale della CEV Challenge Cup. Affronteranno alle ore 20 l’LP Kangasala. E’ una sfida del tutto inedita per Chieri che non ha mai giocato contro una squadra finlandese.

Vicecampione di Finlandia e vincitrice nella sua storia di tre coppe nazionali, attualmente l’LP Kangasala è seconda in classifica nella Mestaruusliiga,

Il roster della squadra è composto di sole giocatrici finlandesi, nessuna delle quali con esperienze di club in campionati esteri. Le allena il tecnico svizzero Nikolas Buser che dall’anno scorso è anche il c.t. della Finlandia, condotta qualche mese fa al secondo posto nella Silver League. Della selezione nazionale facevano parte anche sei giocatrici dell’LP Kangasala.

Finora l’LP Kangasala ha giocato quattro partite in Challenge. Nel turno preliminare dopo una vittoria al tie-break per parte ha eliminato al golden set le austriache del Klagenfurt, mentre nei sedicesimi ha superato con un doppio 3-0 le israeliane del Maccabi Haifa. In termini realizzativi le giocatrici che più si sono messe in mostra sono l’opposto Andrikopoulou, la schiacciatrice Pyhäjärvi e la centrale Rekola, autrici rispettivamente di 50, 47 e 42 punti.

Il ritorno degli ottavi di finale si giocherà in Finlandia l’11 dicembre.

Chi passerà il turno affronterà le portoghesi dell’SL Benfica o le greche dell’ASP Thetis.