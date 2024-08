Nei giorni scorsi, il Comitato Regionale Piemontese FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha ufficializzato i ranking del Settore Giovanile per l’accesso ai prossimi campionati Eccellenza e Gold.

Per BEA arrivano grosse soddisfazioni, con l’accesso diretto ai campionati Under 15 Eccellenza Nazionale, Under 17 Eccellenza Nazionale e Under 19 Gold Regionale. Sul territorio, è l’unica società a poter contare su questa prerogativa. Le altre, iscritte agli spareggi, potranno accedere ai campionati di massimo livello solo in caso di vittoria nelle sfide decisive di inizio settembre, a cui le squadre arancio-nere non dovranno partecipare perché già ammesse.

Un risultato, quello ufficializzato con i nuovi ranking, che conferma ancora una volta l’altissima qualità del lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico e da tutti gli atleti del Progetto BEA Leopardi.

“Ci aspetta un’altra stagione di campionati giovanili di altissimo livello – commenta il DS Stefano Piccionne – Da anni facciamo un grande lavoro per alzare sempre di più l’asticella e i ranking ufficializzati da poco lo confermano. Non cambia la nostra filosofia di sport per tutti, con iniziative sempre inclusive e di crescita a trecentosessanta gradi. Parallelamente, continueremo anche a coltivare i migliori talenti, garantendo a tutti attività di altissima qualità. Sul territorio, siamo gli unici a farlo e anche questo ci rende orgogliosi”.