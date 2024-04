27 Aprile 2024 – Martha Anthouli è la sesta conferma in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la prossima annata sportiva. Con la partenza del capitano Kaja Grobelna è dunque il martello greco, 20 anni ad agosto, il primo punto fermo del reparto opposti. Per lei sarà la seconda stagione in biancoblù.

«La mia prima stagione con il Chieri è stata fantastica, tutti mi hanno davvero aiutata ad ambientarmi sia al campionato sia al Paese, ho creato ricordi meravigliosi e avuto grandi esperienze – le parole di Martha Anthouli – Chieri mi ha fornito praticamente tutto ciò di cui avevo bisogno e ciò di cui avrò bisogno quest’anno, sono davvero fortunata e felice di tutto. Il livello della squadra, le mie compagne di squadra sono fantastici e tutti nel club sono disponibili e ci trattano come una famiglia. Voglio solo continuare a lavorare e migliorare per raggiungere, si spera, il mio massimo rendimento e dare il massimo per il club».

Rispetto all’estate che la attende prima di tornare a vestire il biancoblù, Martha Anthouli aggiunge che «Ormai mi sono riposata. Ho iniziato con le sedute di sollevamento pesi e magari proverò a fare un po’ di beach volley fino a luglio, quando inizierò con la nazionale le qualificazioni al Campionato Europeo. Nel frattempo farò anche un po’ di vacanze e trascorrerò molto tempo di qualità con la mia famiglia».