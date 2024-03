L’ultima giornata della regular season della Serie A1 Tigotà andrà in scena domenica 24 marzo. L’appuntamento è alle ore 17 al PalaFenera per la partita fra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Trasportipesanti Casalmaggiore.

Per la famiglia biancoblù sarù sicuramente l’occasione per stringersi alla squadra e allo staff e celebrare la fresca conquista della Coppa Cev. In campo sarà però partita vera. In palio ci sono 3 punti importantissimi per Casalmaggiore che, reduce da tre vittorie di fila (fra questa spicca il 3-2 su Milano), è ancora in corsa per un posto nei play-off. Chieri da parte sua oltre a voler chiudere nel migliore dei modi il suo campionato al PalaFenera sfrutterà la partita per preparare gli imminenti play-off con Novara.

Nella gara d’andata a Cremona le ragazze di coach Bregoli si sono imposte 1-3, portando a sette le vittorie nei dieci precedenti.Nella formazione casalesca spiccano le ex biancoblù Elena Perinelli e Chiara De Bortoli, mentre nel roster di Chieri l’unica ex è Ilaria Spirito.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a fare il punto della situazione alla vigilia della gara è Elena Rolando: «Sarà di sicuro una gara difficile. Casalmaggiore è in un momento positivo, sta vincendo partite importanti e ha trovato un buon ritmo di squadra. La partita è importante anche per noi. Vincere la Coppa Cev, con tutto che è successo prima e dopo, è stato bellissimo, un’esperienza unica. Ma dietro l’angolo ci sono già i play-off. La partita di domenica ci serve per riprovare il sestetto e ritrovare il ritmo».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76