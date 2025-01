La Tecnoengineering Moncalieri conquista un’importante vittoria in trasferta al PalaVerde, imponendosi sulla Logiman Broni con il punteggio di 82-84 dopo due overtime.

Una partita emozionante e combattuta, che ha visto le Lunette ribaltare un avvio difficile e resistere ai colpi delle padrone di casa. Protagonista assoluta per Moncalieri è stata Sammartino, autrice di 33 punti, inclusa la giocata decisiva nel secondo tempo supplementare.

Le gialloblù ottengono due punti preziosi per la classifica, che si accorcia sempre di più, lasciando aperte tutte le possibilità sia in ottica salvezza che in chiave playoff. Una stratosferica Sammartino (33 punti, 7 rimbalzi) trascina le Lunette alla vittoria, supportata da Ngamene (19 punti, 10 rimbalzi), Pasero (10) e Nicora (9). Per Broni ottime le prestazioni di Hartmann (19 punti), Russo (17), Nasraoui (16 punti, 11 rimbalzi) e Morra (14).

La gara

La Logiman Broni parte con il piede giusto, imponendo un ritmo elevato e sfruttando la precisione di Nasraoui e Russo. Le padrone di casa chiudono il primo parziale avanti 19-12, approfittando di un attacco poco fluido delle gialloblù.

Nel secondo periodo le Lunette reagiscono con determinazione, trascinate da Sammartino e Ngamene. Moncalieri trova punti anche dalla lunga distanza, ma Broni risponde con i canestri di Hartmann e Morra, mantenendo un leggero vantaggio all’intervallo: 38-33.

Dopo la pausa lunga la difesa di Moncalieri sale di intensità, Sammartino e Pasero combinano efficacemente nel pitturato, ma Broni resta in controllo grazie alla profondità del roster e all’apporto di Scarsi e Nasraoui: 55-51 al termine del periodo.

Nell’ultima frazione Moncalieri sembra avere trovato la chiave per vincere, portandosi avanti nel finale con i punti di Salvini e Nicora. Tuttavia, Broni non si arrende: due liberi di Baldelli e un canestro in extremis di Russo portano il punteggio sul 73-73, costringendo le squadre al primo supplementare.

Nel primo overtime l’equilibrio persiste, con Broni che si affida a Hartmann per mantenere vive le speranze. Moncalieri risponde con Sammartino, che dalla lunetta fissa il punteggio sul 78-78, rimandando tutto al secondo supplementare.

Nel secondo overtime la stanchezza si fa sentire, ma le Lunette trovano energie in una Sammartino in giornata di grazia. La numero 0 realizza un cruciale gioco da tre punti a pochi secondi dalla fine, regalando a Moncalieri la vittoria finale e fissando il punteggio sull’82-84.

Logiman Broni – Tecnoengineering Moncalieri 82-84 d2ts

Parziali (19-12, 38-33, 55-51, 73-73, 78-78, 82-84)

Logiman Broni: Nasraoui 16, Carbonella, Reggiani 4, Baldelli 4, Scarsi 8, Russo 17, Hartmann 19, Buranella, Morra 14, Merli ne. All. Magagnoli.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 33, Ngamene 19, Pasero 10, Corgnati, Mitreva 2, Gesuele, Grosso, Salvini 6, Bianco, Avagnina 3, Nicora 9, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Arbitri: Rubera Lanfranco e Licari Bruno.