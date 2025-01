Il 2025 porta con sé la diciannovesima giornata di Serie A2 Old Wild West come primo turno del nuovo anno: il campionato arriva così al giro di boa, con la Reale Mutua Torino che chiuderà il suo girone di andata rendendo visita alla Elachem Vigevano 1955, formazione alla ricerca di punti per uscire dalle zone pericolose della classifica. Appuntamento al PalaElachem di Vigevano (PV), domenica 5 gennaio alle ore 18.00.

È chiaro che in casa della Reale Mutua i “buoni propositi” del nuovo anno siano di riprendere la marcia in termini di risultati e quindi ritrovare la vittoria, dopo le ultime quattro sconfitte che hanno chiuso il 2024 con parecchia amarezza, sporcando anche il bilancio dei torinesi in classifica.

Torino ha attualmente un record di 7-11 con cui i piemontesi rimangono ancora in corsa per la postseason “buona”, grazie alla classifica avulsa con Brindisi, Livorno e Cremona. Tuttavia, è evidente la necessità di rialzarsi il prima possibile, sia per ritrovare fiducia in sé stessi, sia per non correre il rischio di essere risucchiati nelle sabbie mobili della zona playout.

Le ultime partite del 2024 hanno evidenziato una certa difficoltà, da parte della Reale Mutua, nel rimanere lucidi nei momenti cruciali degli incontri. Ben tre delle ultime quattro sconfitte sono arrivate in volata dopo aver concesso parziali pesanti nei quarti finali, facendo evaporare vantaggi più o meno consistenti.

A Pesaro, Torino ha perso l’ultima frazione dei regolamentari per 20-13 prima di cedere il passo alla Vuelle al supplementare. Nella sfida equilibrata contro Avellino, i gialloblù avevano raggiunto il +6 a poco più di due minuti dalla fine, prima di concedere un break finale di 12-5, suggellato dalla tripla decisiva di Mussini per la vittoria dei campani. Infine, nel match di domenica scorsa il parziale netto di 28-14 nell’ultimo quarto di Cividale ha consegnato la vittoria ai friulani.

Queste sono occasioni che Torino non vuole più sprecare, come confermato da Ife Ajayi, che ha parlato di come il gruppo abbia lavorato in settimana proprio per tenere alto il livello di lucidità nei momenti cruciali.

“In un campionato competitivo come quello di quest’anno, sappiamo che ogni partita è una battaglia e non esistono gare facili,” afferma il giocatore dal doppio passaporto nigeriano/statunitense, miglior rimbalzista del campionato con 9.4 ad incontro. “Arriviamo alla sfida di domenica dopo una settimana in cui abbiamo lavorato molto in palestra, ci siamo focalizzati sul chiudere al meglio le nostre partite e vincere gli ultimi quarti, perché le nostre recenti sconfitte sono arrivate proprio nei momenti decisivi. Per noi è molto importante rialzarci, siamo fiduciosi sul fatto che ci manchi poco per svoltare la nostra stagione e riprendere la marcia.”

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha analizzato così la trasferta di Vigevano:

“Chiudiamo il girone di andata con la trasferta di Vigevano, un campo difficile dove giocare bene non è mai facile per nessuno. Con lo stesso allenatore e molti giocatori della passata stagione, Vigevano continua a dimostrare di essere una squadra solida come può confermare la vittoria di domenica scorsa a Cento.

Nonostante siano andati in campo con una sola vittoria nelle ultime undici partite, oltre all’assenza del loro miglior marcatore (Stefanini), questi fattori non hanno demoralizzato anzi hanno rinforzato un gruppo che, vincendo fuori casa in uno scontro diretto, ha dimostrato grande coesione nonostante la situazione difficile.

Fare bene le nostre cose rimanendo concentrati in ogni possesso e imporre il nostro ritmo saranno due delle chiavi più importanti di questo match. C’è la giusta determinazione per invertire questo momento e dimostrare anche con i risultati il nostro valore.”

Gli avversari – Elachem Vigevano 1955

Ad attendere la Reale Mutua c’è una Vigevano che vuole trovare punti per provare ad uscire dalla zona playout (5-13 il bilancio dei ducali finora) e che viene da un’importante vittoria in trasferta nello scontro diretto a Cento.

Il tutto pur vivendo una situazione non particolarmente semplice dal punto di vista delle condizioni fisiche del roster: il successo sul campo della Benedetto XIV è arrivato nonostante la pesante assenza di Gabriele Stefanini, secondo miglior realizzatore dell’intero campionato sul quale coach Pansa non potrà contare neanche per la sfida di domenica contro Torino (si parla di almeno altre due settimane di stop per il giocatore classe ‘99).

Non potendo fare affidamento sui 20 punti di media di Stefanini, coach Pansa ha trovato comunque buone risposte dal resto del gruppo, a partire dal piccolo play americano Myles Mack, che si è caricato la squadra sulle spalle contro Cento, registrando il suo massimo stagionale di 25 punti.

Matteo Galassi ha ereditato il posto di guardia titolare dell’infortunato Stefanini e ha ripagato la fiducia del suo coach con un’importante prova da 18 punti. Sotto canestro, il lungo canadese Prince Oduro porta fisicità a rimbalzo (8.2 di media) per sopperire ad abilità tecniche acerbe (42% ai liberi).

Coach Pansa può contare sull’energia e il vissuto di un gruppo di giocatori confermati dalla passata stagione: l’ala Giacomo Leardini, il tiratore Michele Peroni, il lungo Kristofers Strautmanis e il play Filippo Rossi. L’ex torinese Celis Taflaj contribuisce portando duttilità tattica e tiro da fuori.

Per far fronte agli acciacchi fisici, è stato aggiunto di recente anche il veterano Tommaso Raspino per allungare le rotazioni dei ducali e per portare in campo la sua esperienza.

Injury report

Lo staff gialloblù conta di avere tutto il roster a disposizione per la partita di domenica.

Ex di giornata

A Vigevano, la Reale Mutua ritroverà Celis Taflaj, ala della Elachem, che fece parte del roster torinese che raggiunse le finali playoff di Serie A2 nella stagione 2022/23.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

