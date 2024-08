Dopo una semifinale Scudetto ed una di Coppa Italia, la L84 non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo posto tra le grandi del futsal italiano. Anzi l’impegno e la determinazione aumentano con l’ingaggio di Vinicius Rocha, campione brasiliano classe 1995 in arrivo dal Benfica.

Il pivot brasiliano uno dei massimi riferimenti planetari nel suo ruolo ed indosserà la maglia della L84 Torino nella prossima stagione. Ormai è chiaro: Tigers e tifosi verdeneri siate pronti ad esultare.

2 Champions League, 2 Copa America: la storia di Vinicius Rocha

Il 29enne di São Vicente è nel pieno di una carriera prestigiosa, che lo ha visto vincere di tutto. Con la nazionale verdeoro due Copa America (2017 e 2024) ed il bronzo ai Mondiali del 2021. Invece livello di club due Champions League, un campionato portoghese, tre Coppe del Portogallo, una Supercoppa Portoghese e una Taça da Liga con lo Sporting Lisbona, una Coppa del Portogallo con il Benfica e un campionato brasiliano con il Corinthians e una Supercoppa con il Magnus.

Rocha troverà ad attenderlo una rosa straordinaria, plasmata dagli arrivi dei due “formati” Braga e Murilo Schiochet. Una rosa dove sono presenti gli ormai noti Campioni del Mondo Cuzzolino e Rescia, formando così il trio delle meraviglie verdenero.

Un fenomeno tra i campioni

Un trio delle meraviglie che però avrà un compito non semplice nella prossima stagione. Infatti il campionato italiano sta continuando a crescere attraverso due binari: competitività e qualità. Il primo è dimostrato dal cammino dello scorso anno, quando nelle fasi Play Off è successo letteralmente di tutto. Invece il secondo passaggio diventa lampante quando un giocatore come Rocha sceglie l’Italia e la L84 come meta di vertice. E chissà che non possano esserci altri colpi di assoluto rilievo.

Patron Bonaria: “Qui per far innamorare tutti i nostri tiifosi”

In chiusura non poteva mancare l’opinione del presidente della L84, Lorenzo Bonaria, capace insieme al suo staff di costruire una squadra straordinaria in questi anni. Bonaria ha detto: “Sono molto orgoglioso che un giocatore di questo prestigio e all’apice della carriera abbia deciso di venire a Torino, dando fiducia a noi ed al campionato italiano. Ciò significa che il livello generale della Serie A si sta alzando, così come la credibilità delle società. Questo mi fa ben sperare per il futuro e spero anche che Rocha riesca a far innamorare i nostri tifosi, grandi e piccoli, come hanno fatto i nostri campioni in questi anni”.

Ora il dado è tratto: la L84 e Torino sono sotto gli occhi di tutta l’Italia del futsal.

“A Torino per grandi risultati con i miei compagni”

Lo stesso Rocha si è detto estremamente motivato per il suo arrivo a Torino: “Sono molto motivato di giocare in Italia a Torino nel Campionato Italiano. Sarà un’esperienza enorme per la mia carriera e sono certo che mi troverò bene in L84 e con i miei nuovi compagni di squadra. Con quello che offre il club come struttura e come rosa non ho dubbi che a fine stagione raggiungeremo grandi risultati”.

La linea d’attacco è segnata e non poteva che essere quella di un campione: si punta solo al vertice.

Mister Paniccia: “Un bene per tutto il movimento del futsal italiano”

Il compito di allenare questi fenomeni e di amalgamare il gruppo spetta a mister Alfredo Paniccia, che ha commentato così l’arrivo di Rocha: “L’acquisto di Rocha dimostra l’ennesimo passo in avanti della L84 Torino, che diventa così sempre più internazionale, inserendo un giocatore di livello mondiale. È un bene non solo per il club, ma anche per tutto il movimento. Inoltre è quel giocatore in più che ci serviva per fare un passo in avanti e candidarci per i primi posti della classifica”.

Così mister Paniccia avrà nel suo roster un altro giocatore dalla qualità estrema.