Finisce ad Ancona la stagione della Under 15 dei Giaguari Torino, sconfitti dai pari età dei Dolphins Ancona con il punteggio di 32-12 dopo una partita equilibrata per tre quarti e mezzo. Continua, invece, il suo cammino, la Under 18, che si è sbarazzata dei Warriors Bologna dopo aver sofferto due quarti per poi venire fuori nel secondo tempo.

C’è un po’ di amarezza in casa giallonera per l’epilogo della stagione Under 15. Gli infortuni ai due giocatori chiave dell’attacco Mattia Papeo e Riccardo Aviano hanno, purtroppo, condizionato in maniera importante il reparto di attacco torinese.

Ne hanno approfittato i Dolphins Ancona, una squadra ben messa fisicamente e ben disposta in campo, che sabato sera, sul proprio campo, ha saputo condurre l’incontro fin dall’inizio rintuzzando i tentativi di rimonta dei Giaguari ed imprimendo l’accelerazione decisiva nel finale, con un uno-due di touchdown di attacco e difesa che hanno scavato un solco troppo profondo per il poco tempo rimasto sul cronometro perché potesse essere colmato dai Giaguari.

Mattia Di Tommaso e Luca Borri hanno risposto alle segnature degli anconetani nel secondo e nel terzo quarto, ma nulla hanno potuto contro il rush finale dei Dolphins, che conquistano meritatamente la semifinale.

Nonostante tutto ottima la prova dei Giaguari, che sono riusciti a portare la partita ad un possesso di svantaggio fino a metà del quarto quarto, con il rammarico di aver finito il primo tempo a quattro yard dalla linea di goal avversaria mancando uno score importantissimo.

Storia molto simile, ma con finale completamente diverso, per la Under 18, impegnata domenica in casa contro i Warriors Bologna. Partenza ad handicap, come i Giaguari ci hanno purtroppo abituato troppo spesso in questa stagione, con i Warriors a segno per primi con una bella volata a tutto campo, a cui i Giaguari hanno risposto con un drive metodico terminato in end zone grazie ad una corsa di Anthony Choupo.

Giaguari in vantaggio ad inizio secondo quarto con un pass di Brancaleoni per Liffredo, schierato nell’insolito ruolo di ricevitore in questa occasione, ma un’altra distrazione difensiva permette ai Warriors di impattare nuovamente lo score.

Appena prima dell’intervallo arriva la corsa di Schwarz, che permette a Torino di andare al riposo avanti 21-14.

Nella ripresa i Warriors calano poco a poco, subendo il touchdown di Brancaleoni per il 27-14.

Ad inizio quarto periodo è Giosuè Papeo ad involarsi per tutto il campo per un touchdown che porta avanti i Giaguari 33-14.

Nel finale di partita arriva la gloria anche per Jerry Choupo, che imita il fratello e segna su corsa. I due punti di Brancaleoni sulla trasformazione fissano il punteggio dul 41-14 finale.

I Giaguari saranno di scena a Firenze contro i Guelfi, che hanno vinto da imbattuti il proprio girone, per la semifinale, in cerca del pass per la finale del prossimo 12 Gennaio al Vigorelli di Milano. Servirà giocare quattro quarti completi, senza regalare il primo come di consueto o addirittura i primi due come successo contro i Warriors. L’ostacolo è sicuramente impegnativo, ma questi Giaguari sembrano essere attrezzati per affrontarlo in maniera corretta.