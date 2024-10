La L84 è pronta per la sua seconda uscita casalinga: dopo il sold out con il Benevento, è il turno dello Sporting Sala Consilina.

I verdeneri hanno centrato due vittorie consecutive, vincendo a Pesaro per la prima volta nella propria storia. Una vittoria arrivata con il brivido finale, ma si sa: il futsal non è adatto ai deboli di cuore.

La squadra di mister Paniccia troverà lo Sporting Sala Consilina, capace di ribaltare nell’ultimo turno la Sandro Abate Avellino tra le mura amiche (da 1-3 a 4-3). Da segnalare il ritorno di Pablo Vidal, ex L84, a Torino e la convocazione in Nazionale per Giuliano Fortini e Murilo Schiochet (amichevoli con la Norvegia del 4 e 5 novembre).

Queste le dichiarazioni di mister Paniccia:

“La partita di Pesaro è stata interpretata nel migliore dei modi per 38′, dopodiché un calo di concentrazione ci ha messo un po’ in difficoltà. Però vanno fatti i complimenti a questi ragazzi, non so in quanti riusciranno a strappare via punti da Pesaro. Sala Consilina è una squadra ben attrezzata e ben allenata, piena di corsa e qualità. Noi dobbiamo continuare a difendere con intensità e soprattutto crescere nella gestione della palla”.

Appuntamento segnato! Fischio d’inizio venerdì 1 novembre alle 20:30: lo spettacolo della Serie A va in scena al Pala Maggiore di Leinì.