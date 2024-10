Tutto pronto per l’inizio della Serie A! La L84 riprende il suo cammino dalle mura amiche del Pala Maggiore di Leinì, dove aspetterà l’arrivo del Benevento, neopromossa dalla Serie A2 Élite.

C’è tantissima voglia di rivedere all’opera i campioni della L84, capaci di riportare il Piemonte e Torino sulla mappa del futsal che conta. La scorsa stagione è stata ricca di gioie, culminate con la finale di Supercoppa Italiana e le semifinali Scudetto e di Coppa Italia. Inoltre il campionato sarà più ricco che mai di campioni, come dimostra l’arrivo di Vinicius Rocha, giocatore di livello mondiale, in verdenero.

Queste le dichiarazioni di mister Paniccia: “La prima di campionato è sempre complicata per tutti, la voglia di essere protagonisti non deve diventare un tarlo nella nostra testa. Sarà un campionato molto equilibrato, sulla scia dello scorso anno. Noi siamo migliorati, sia come rosa che come organizzazione all’interno del Club. Abbiamo il dovere di lottare su ogni competizione per cercare di migliorare la bellissima stagione scorsa”.

Le parole di capitan Josiko hanno fatto eco a quelle del mister: “I ragazzi nuovi si stanno integrando bene e stiamo lavorando sulle richieste del mister, tra allenamento ed amichevoli, per arrivare pronti alla prima di campionato. Stiamo creando un ottimo ambiente, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto. La società ha fatto un mercato di livello e la rosa ha fatto un ulteriore step in avanti. Poi il campionato ci dirà dove ci troveremo, ma è vero che, vedendo la rosa, non possiamo non dire di essere tra i favoriti per giocarci qualche finale”.

L84-Benevento

Si parte! L’appuntamento è da segnare sul calendario per venerdì 18 ottobre: alle 20:30 il fischio d’inizio al Pala Maggiore di Leinì. Lo spettacolo la farà sicuramente da padrone. Da un lato la L84, che vuole continuare a stupire dopo lo scorso anno. Dall’altro il Benevento con tutta la voglia di dimostrare da subito di essere pronta per la Serie A.