La dirigenza Libertas è lieta di annunciare l’arrivo in squadra di Karmen Cicic, giocatrice croata classe ’94 che vanta una lunga esperienza in diversi campionati europei. Ala versatile, dotata di un gran tiro, è un rinforzo in corsa di lusso per coach Terzolo, specialmente per quanto riguarda spaziature e tiro dalla lunga distanza.

Karmen ha iniziato il suo percorso nella squadra della sua città natale, il KK Mursa Osijek, dove si è fin da subito segnalata come prospetto di interesse nazionale. Nel 2013 arriva la chiamata dai piani alti, nello specifico dal Rockwool Pula (Serie A1), formazione con cui ha militato fino al 2016, prima di trasferirsi in Germania al Regensburg Baskets (Bayernliga Nord).

Poi nel 2018 l’approdo in Italia tra le fila del Free Basketball Scafati, registrando 18.3 punti e 6.1 rimbalzi di media in 24 apparizioni sul parquet. Poi tante altre esperienze in Italia, tra Milano, Selargius e Vigara no, contraddistinguendosi sempre tra le top scorer. Le sue ultime avventure sono state in Turchia, a Tenerife e in Croazia.

Le prime parole di Karmen con la casacca #44 della Tecnoengineering Moncalieri: «Sono appena arrivata e mi sento già a casa: sono felice di essere qui e soprattutto di essere tornata in Italia. Conosco la piazza di Moncalieri da anni e credo che la classifica attuale non rispecchi il potenziale della squadra. Il mio obiettivo è quello di dare il massimo per raggiungere la salvezza il prima possibile, giocando bene e divertendoci. In questi giorni inizierò già ad allenarmi con la squadra e spero di scendere in campo il prima possibile. Sono carichissima e non vedo l’ora di conoscere le compagne».

Il Presidente, Alessandro Cerrato: «Karmen è una ragazza che conosciamo da anni, fin dai tempi di Basket Sanga. E’ una tiratrice formidabile, dotata anche di un ottimo palleggio e tiro e di un grande istinto. Non vedo l’ora di vederla in campo con i colori gialloblù, sono molto contento di questo innesto e spero che tutti possano giovarne in termini di qualità tecnica e spirito di squadra».

Il commento di coach Pillo Terzolo: «Con Karmen troviamo una giocatrice in grado di allargarci il campo grazie alle sue caratteristiche dal perimetro e dalla media. Negli ultimi anni l’ho vista giocare più volte e mi è sempre piaciuta, non vedo l’ora di inserirla in rotazione. E’ una giocatrice d’esperienza che sa come aiutare una squadra nei momenti di difficoltà».

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball