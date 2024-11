La Under 18 di coach Davide Pizzimento termina il girone di andata consolidando la seconda piazza nel girone con una convincente vittoria contro i Rhinos Milano al termine di una dura battaglia che ha lasciato il segno nei giocatori di entrambe le squadre.

Si è trattato di una partita molto fisica ma sostanzialmente corretta tra due squadre dalla filosofia opposta: palla spesso in aria per i milanesi mentre i Giaguari hanno prediletto il gioco di corsa cercando di far valere la superiorità della propria linea d’attacco, con discreto successo.

La partita è stata molto equilibrata nel primo tempo e fino all’inizio del terzo quarto, quando i Giaguari hanno preso il largo ed hanno bloccato qualsiasi tentativo di recupero da parte dei Rhinos, mettendo al sicuro il risultato e finendo con il punteggio di 44-27.

Sono stati i Rhinos ad aprire le marcature dopo che nel drive di apertura i Giaguari si erano visti annullare un touchdown di Anthony Choupo per holding (saranno tre i TD annullati per falli dell’attacco nella giornata).

La reazione dei Giaguari non si è fatta attendere con una corsa da 3 yard di Choupo, che stavolta valeva sette punti con la trasformazione di Fozzato.

Nel secondo quarto i Rhinos si portano ancora avanti 14-7, ma i Giaguari restano incollati alla loro ruota rispondendo con una fantastica corsa da 58 yard di Riccardo Brancaleoni, che si ripeteva, poi, a pochi secondi dall’intervallo mandando i torinesi al riposo avanti 20-14.

All’inizio del secondo tempo i Rhinos sfruttano una incertezza difensiva dei Giaguari e pareggiano il conto alla prima azione di gioco per poi portarsi avanti di un punto con la trasformazione su calcio.

Da questo punto in poi gli ospiti hanno preso il comando delle operazioni e condotto la partita senza lasciare nulla agli avversari se non le briciole nel finale.

Il terzo quarto prosegue con una doppietta di Brancaleoni che porta i Giaguari sul 35-21, poi la partita si deve fermare per consentire all’ambulanza di portare in ospedale il giaguaro Lorenzo Fratamico per una sospetta lesione ai legamenti del ginocchio.

Alla ripresa dell’incontro i Giaguari vanno a segno con Tommaso Bono, ben imbeccato da Brancaleoni in mezzo alla difesa arancione e, nel drive successivo, è Lorenzo Bacchetti a mettere il sigillo conclusivo all’incontro placcando il quarterback avversario nella propria end zone per una safety.

Riserve in campo per tutti, con il risultato ormai definito, ma c’è ancora spazio per un touchdown dei Rhinos a rendere meno cospicuo il divario tra le due squadre.

Terminato il girone d’andata, domenica prossima è nuovamente ora della sfida tra Giaguari e Rhinos, che si affronteranno domenica 17 al Centro Sportivo Totta di Borgaretto, con i padroni di casa che cercheranno di ripetersi per non perdere terreno dalla capolista Seamen in vista dello scontro diretto della settimana successiva, e gli ospiti che tenteranno, invece, di ribaltare l’esito della partita di questo weekend per rientrare in corsa per un posto ai Playoff