E’ una grande vittoria caratterizzata da emozioni forti quella che i l’Iveco Cus Torino ha conquistato oggi Domenica 20 Ottobre sul Campo dell’AS Rugby Milano con il punteggio di 21-22.

Il primo XV cussino allenato dai coaches D’Angelo De Carli e Bianco aveva come obiettivo quello di testare il proprio sistema di gioco ad alta intensità e, come prospettato, il Milano risponde rendendo fin da subito la partita combattuta e bella da seguire per il pubblico presente sugli spalti.

La squadra di casa passa presto in vantaggio con una meta al largo ma la squadra degli universitari non si mostra da meno pareggiando subito i conti con una meta all’ala. Punteggio in pareggio che resta tale per alcuni minuti durante i quali entrambe le formazioni non si sono risparmiate né in attacco né in difesa e il punteggio si sblocca quando Milano riesce a marcare una seconda meta a gioco aperto.

Il Cus Torino risponde con una caratteristica azione offensiva che porta Civita in meta. Nei minuti successivi un calcio di punizione a favore della formazione di casa chiude il primo tempo con un parziale di 15-12 a favore dell’As Rugby Milano.

Nervoso e teso il gioco nel secondo tempo. I Cussini hanno un momento di confusione che permette al Milano di portarsi avanti di 12 punti grazie a due calci di punizione portando il punteggio a 21-12. L’IVECO Cus Torino macinando gioco ottiene un calcio di punizione che Zanatta invia tra i pali accorciando le distanze. Il parziale rimane invariato fino a cinque minuti dal fischio finale quando il team universitario mostrando il carattere che lo ha sempre caratterizzato riesce a marcare una meritata meta di maul trasformata di nuovo dal cecchino Zanatta.

Il punteggio passa così in favore dell’IVECO per 21-22. Un solo punto di distacco che i ragazzi hanno difeso con orgoglio e grinta fino all’ultimo secondo, nonostante i continui attacchi del Milano arrivato a pochi centimetri dalla linea di meta biancoblù, che sono stati spenti dalla difesa cussina che è riuscita a chiudere definitivamente la partita a tempo ormai scaduto mantenendo il punteggio 21-22 a favore del team universitario.

Ecco le dichiarazioni di Lucas D’Angelo head coach del team universitario:

“Come avevamo preventivato quella di oggi si è dimostrata una partita estremamente difficile. Avevamo di fronte una squadra molto attrezzata sia dal punto di vista tecnico e caratteriale. Abbiamo commesso qualche errore ma il nostro compito ed obiettivo è quello di colmare queste lacune con il lavoro quotidiano e la volontà dei ragazzi. Mi preme sottolineare il carattere mostrato dai nostri ragazzi che ci ha permesso insieme alle loro qualità individuali di ribaltare il risultato e difenderlo con un atteggiamento che si è dimostrato efficace. Un ringraziamento al pubblico che tutte le domeniche ci sostiene sia in casa che fuori casa”.