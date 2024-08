Altri quattro nuovi arrivi per l’IVECO CUS TORINO RUGBY. Dopo aver annunciato i nomi degli atleti che andranno a rinforzare il reparto dei trequarti, il Centro Universitario Sportivo torinese è lieto di annunciare di aver concluso positivamente le trattative per portare in maglia biancoblù quattro nuove prime linee: Marco Checchini, Nahuel Araujo, Ignacio Bau Milki e Andrea Muciaccia.

Marco Checchini: pilone classe 2005, nazionale U18 proviene dal Valsugana Rugby, club con il quale la scorsa stagione ha partecipato al campionato di Serie A, si trasferisce a Torino per iniziare gli studi di Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Ho scelto di venir a giocare al CUS Torino perché mi è sembrata un’ottima occasione per mantenere viva sia la “carriera” sportiva che quella universitaria. Torino ha una storica e prestigiosa università che mi permetterà di proseguire i miei studi e il CUS Torino Rugby è un’ottima società che negli ultimi anni sta ottenendo grandi successi sportivi e che quest’anno parteciperà ad uno dei massimi campionati italiani, dove potrò mettermi alla prova e migliorare”.

Nahuel Araujo: giovane pilone argentino, classe 2002 proveniente dall’Old Resian Club di Rosario è in arrivo a Torino dopo aver giocato in seconda divisione URBA. “Ho deciso di venire in Italia a giocare per il CUS Torino” dichiara “per dare inizio alla mia carriera professionale che da sempre è il mio sogno. Ringrazio il CUS Torino per questa opportunità”.

Ignacio Bau Milki: giovane tallonatore classe 2004, si è trasferito in Italia per concludere la propria formazione presso l’Academy del Verona Rugby partecipando così al Campionato Under19 élite. La scorsa stagione ha preso parte al campionato di Serie A nazionale con il Rugby Calvisano. Ecco le sue parole: “Ho scelto Torino perché voglio continuare a competere al massimo e sono sicuro che l’obiettivo del club in questo anno sarà quello di cercare di rimanere al vertice e questo mi motiva ancora di più”.

Andrea Muciaccia: prima linea classe 2000, compie il proprio percorso rugbistico nelle giovanili della Rugby Roma per poi esordire in seniores con il Rugby Viadana, club storico e di alto livello. La scorsa stagione ha partecipato al campionato di serie A con il Rugby Noceto e a Torino si trasferirà anche per proseguire il suo percorso di studi. “Sono onorato di entrare a far parte di questa squadra” dichiara Andrea “da avversario ho sempre stimato questo club per i risultati che sta ottenendo in questi ultimi anni e il suo modo di lavorare. Spero di riuscire a ritagliarmi il mio spazio nella squadra e cercherò di dare tutto per questo gruppo”.

“Il nostro obiettivo è sempre quello di costruire un gruppo al cui interno si riescano a far spiccare le diverse peculiarità dei componenti mantenendo una certa omogeneità complessiva – afferma Andrea Merlino DS del CUS Torino – questi quattro ragazzi credo si integreranno bene nel nostro sistema e saranno in grado di mettere al servizio del gruppo le rispettive capacità. Abbiamo cercato di costruire un gruppo che abbia le carte in regola per essere affiatato e solido e siamo molto contenti che questi due ragazzi abbiano scelto di fare questo percorso con noi”.