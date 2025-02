Gregorio De Leo, con una bella prestazione, si è classificato al quinto posto con 273 (-11) colpi nel Magical Kenya Open, vinto con 266 (69 66 64 67, – 18) dal sudafricano Jacques Kruyswijk.

Sul percorso del Muthaiga GC (par 71), a Nairobi in Kenya, il 32enne di Pretoria ha firmato il primo titolo sul DP World Tour superando l’inglese John Parry, secondo con 268 (-16).

Il trionfo sudafricano è stato completato da Deon Germishuys, terzo con 271 (-13), e da Jayden Schaper, quarto con 272 (-12). De Leo è stato affiancato dall’inglese Jamie Rutherford e subito dietro, settimi con 274 (-10), il francese Adrien Saddier, il cinese Zihao Jin, il tedesco Freddy Schott e l’inglese Joshua Berry.

Poco oltre metà classifica Flippo Celli, 41° con 280 (73 69 68 70, -4), che si alterna sui due circuiti continentali, per la quarta volta a premio su sei presenze stagionali complessive, e Renato Paratore, 46° con 281 (67 70 77 67, -3), anche lui in gara su entrambi i fronti, che ha raccolto moneta e punti per la Race To Dubai (ordine di merito) per la seconda volta nei quattro eventi a cui ha preso parte.

Sulla 46ª piazza anche l’inglese Eddie Pepperell, che forse sperava in qualcosa di meglio dopo la “hole in one” nel round d’apertura (buca 11, par 3, metri 200, ferro 7). E’ andata peggio all’olandese Darius Va Driel, che difendeva il titolo e out dopo 36 buche.

Jacques Kruyswijk

Kruyswijk, nei cui palmarés figurano anche tre successi sul Sunshine Tour, uno sul Challenge Tour (ora HotelPlanner Tour), uno sul Big Easy Tour e sei sull’IGT Pro Tour, gli ultimi due circuiti minori di casa, ha sorpassato Parry, che in stagione si è imposto nel Mauritius Open, nel terzo round e poi lo ha mantenuto a distanza in quello conclusivo con un parziale di 67 (-4, quattro birdie, senza bogey).

Grazie all’exploit ha ricevuto un assegno di 425.000 dollari su un montepremi di 2.500.000 dollari.

Gregorio De Leo (68 71 66 68), che ha preso la ‘carta’ per il DP World Tour alla Qualifying School di novembre (13°), è terminato per la seconda volta in top ten (10° nell’Open d’Italia 2024), su nove partecipazioni, e ha dato seguito alla buona prova della settimana precedente nella NTT Data Pro Am (HotelPlanner Tour) in Sudafrica (12°).

Ha iniziato al 20° posto, è sceso al 30° nel secondo turno, poi si è portato al quinto nel terzo che ha mantenuto con un 68 (-3, sei birdie, tre bogey) a chiudere.

Sono usciti al taglio Andrea Pavan (72 71) e Guido Migliozzi (71 72), 68.i con 143 (+1), che aveva vinto la gara nel 2019. A segno in precedenza anche Edoardo Molinari (2007) e Lorenzo Gagli (2018).