Valorizzare la pratica sportiva, in questo caso la pallavolo, immergendola nella natura: è questo l’obiettivo della Green Volley Marathon, un fenomeno che ogni anno coinvolge migliaia di appassionati in tutto il mondo.

La pratica si sta diffondendo anche in Italia grazie al lavoro di realtà sportive e associazioni, che allestiscono aree verdi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto giovanile, sull’importanza dello sport e del contatto con la natura. Nel proprio territorio la Città metropolitana di Torino ha deciso di valorizzare con il suo patrocinio la Green Volley Marathon in programma sabato 1 e domenica 2 nel parco Luxemburg di Buttigliera Alta, dove verranno allestiti quattro campi da gioco per ospitare quaranta squadre, che si sfideranno prima in una fase a gironi e poi in quella eliminatoria.

Il torneo “3 contro 3” misto coinvolgerà centinaia di persone, tra pallavolisti appassionati o amatoriali e spettatori, che potranno comunque partecipare a mini-giochi e all’aperitivo serale. Il torneo è adatto a tutti i livelli di gioco, con almeno cinque partite garantite. Non ci sono limiti di categorie ma, dopo il primo girone di qualificazione, le squadre parteciperanno a due diversi tabelloni, Gold e Silver, in base al loro livello tecnico.

L’iscrizione al torneo costa 25 euro a persona e la quota comprende l’assicurazione, il pacco gara, l’accesso gratuito alla festa serale e lo spazio per montare la propria tenda. La sera di sabato 1° luglio ci sarà infatti la possibilità di dormire in tenda nel parco in cui si svolge il torneo, a pochi metri dai campi da gioco e dall’area della festa. L’area tende sarà ad accesso limitato ai partecipanti del torneo e per l’occasione si potranno montare anche gazebo o strutture simili.

Tutti i dettagli relativi della manifestazione e la modalità di iscrizione sono consultabili nel sito Internet www.greenvolleymarathon.com