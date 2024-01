La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è in Polonia per la partita che domani, giovedì 18 gennaio, la opporrà al Grupa Azoty Chemik Police per il ritorno dei play-off della CEV Volleyball Cup. Si gioca alla Netto Arena di Stettino con fischio d’inizio alle ore 18.

Reduce dalla splendida prestazione di campionato valsa un punto contro la capolista Conegliano, Chieri è motivata al massimo a non commettere passi falsi e proseguire il suo percorso europeo. Il doppio confronto fra le ragazze di Giulio Cesare Bregoli e le formazione allenata da Marco Fenoglio riparte dal successo per 3-1 ottenuto dalle biancoblù nell’andata di mercoledì scorso al Pala Gianni Asti di Torino.

Un risultato che rappresenta indubbiamente un’ottima base, ma Grobelna e compagne sono ben consapevoli di essere soltanto a metà dell’opera: per qualificarsi bisogna fare almeno un punto, oppure vincere il golden set di spareggio in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1.Chi fra Police e Chieri passerà il turno affronterà nei quarti le francesi del Volero Le Cannet, una delle quattro squadre scese dalla Champions’ League.

«Con Conegliano abbiamo giocato una bella partita contro una squadra fortissima, siamo felici con il punto che abbiamo conquistato – sottolinea la centrale biancoblù Camilla Weitzel – La prossima partita col Police è importantissima per noi. Già l’andata è stata molto intensa, in più giocare fuori casa è sempre difficile. Daremo il massimo per continuare il nostro cammino in Europa».