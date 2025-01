Tutto è pronto per in vista del Raduno Internazionale e la Gara di Sciatori d’Epoca per i 90 anni del Comune di Sestriere in programma il 25 e 26 gennaio 2025. Una due giorni, organizzata dal Gruppo Sciatori d’Epoca con il patrocinio del Comune di Sestriere, della Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con Pro Loco Sestriere, Vialattea Ski Resort, Scuola Nazionale Sci Sestriere, Sci Club Sestriere e la Rivista Sciare Magazie.

Confermata la presenza di molti campioni dello sci azzurro, ed internazionale, personaggi e sciatori che hanno segnato diverse epoche contribuendo all’ascesa dello sci nonché della stazione turistica internazionale. Una festa dello sci organizzata in occasione dei 90 anni del Comune di Sestriere che, costituito per regio decreto nell’ottobre del 1934, entrò in esercizio amministrativo ad inizio 1935.

Sabato 25 è in programma una sciata vintage, libera ed aperta a tutti, sulle piste della Vialattea: il ritrovo è alle ore 10.30 davanti alla Scuola Sci Sestriere. Nel pomeriggio, alle ore 17.30 al Cinema Fraiteve, con ingresso libero, si aprirà una finestra sulla storia di Sestriere con una parata di campioni Azzurri dello Sci e tanti ospiti ed amici che condivideranno con noi questa grande festa per i 90 anni del Comune di Sestriere. Diversi i campioni che hanno già confermato la loro presenza per l’incontro al Cinema Fraiteve. Tra questi segnaliamo Giustina Demetz, Claudia Giordani, Ninna Quario, Lara Magoni, Clotilde Fasolis, Glorinda Cipolla, Daniela Viberti, Piero Gros, Bruno Piazzalunga, Gianfranco Martin, Pierlorenzo Clataud, Maurizio Poncet, Massimo Provera, Gino Senigagliesi, Franco Arigoni e molti altri ancora…

Giorgio Tessore ed il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, guideranno il pubblico in un viaggio indietro nel tempo con immagini e commenti dei grandi campioni dello sci che hanno firmato epiche imprese al Sestriere. Marco di Marco, direttore di Sciare Magazine, ci riporterà ai giorni nostri con un focus sul prossimo appuntamento di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma a Sestriere il 21,22,23 febbraio.

La storia di Sestriere passa anche per il grande ciclismo con Beppe Conti, giornalista ed esperto di due ruote a pedale, che ricorderà le grandi imprese al Colle dei big di tutti i tempi di questa disciplina presentando poi anche la penultima, decisiva, tappa del Giro d’Italia 2025 con arrivo a Sestriere il prossimo 31 maggio.

Domenica 26 alle ore 10.30 si svolgerà la gara Internazionale di Sci d’Epoca “Trofeo 90 anni Comune di Sestriere” sulla pista Kandahar G.A. Agnelli che vedrà tornare in azione i campioni del passato impegnati in una prova esibizione con abbigliamento ed equipaggiamento “d’antan”.