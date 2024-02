La Tecnoengineering Moncalieri torna alla vittoria e lo fa in grande stile proprio contro la rivale diretta ai piani bassi della classifica. Un autorevole quarto quarto consegna infatti il foglio rosa alle Lunette. Altro aspetto importante: con il +15 le gialloblù ribaltano anche la differenza canestri dell’andata e scavalcano le romane in classifica

Come da previsioni l’avvio di partita è molto contratto, da entrambe le parti, come testimonia il risultato del primo parziale: 10 a 7 per le capitoline. Tanti errori, tanto nervosismo e percentuali non entusiasmanti in una metà campo, come nell’altra.

Dal secondo quarto in poi iniziano a sciogliersi i nervi e la partita diventa piacevole e divertente da guardare. Cicic è fondamentale con due triple nel mantenere Moncalieri attaccata alla partita dopo che Stella Azzurra con un minibreak aveva trovato il +5 alla boa del quarto. Ma la vera protagonista, dall’inizio alla fine, è Amy Jakpa che alla sirena finale firma la sua miglior stat line della stagione (e della carriera) con 15 punti, 16 rimbalzi e 1 assist in 28 minuti.

Fondamentale anche Elena Giordano che, rientrata in quintetto base, chiude con 10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti. L’altra nota positiva fa rima con Alessia Landi che, in uscita dalla panchina, mette a referto 9 punti, quasi tutti nei momenti clou della partita.

Nella giornata dei record (massimo in stagione di Jakpa e vittoria con più ampio margine di vantaggio) ci sono anche gli 8 assist di Clara Salvini: meno decisiva del solito in fase realizzativa, ma fondamentale nella creazione del gioco.

Quanto alla partita, come detto, è il quarto parziale che decide l’incontro: 23 a 7 per le Lunette. Per 30 minuti, infatti, è un sostanziale tira e molla con la parità a farla da padrona. Poi Cicic, Giordano e Jakpa prendono per mano la partita e trascinano Moncalieri a una fondamentale vittoria in chiave salvezza.

Il commento del vice, Francesco Lanzano: «Sono felicissimo e lo sono ancor di più per le ragazze: se lo meritavano davvero. Era un periodo in cui stavamo giocando bene, ma il risultato non arrivava mai. Spero che questo fantastico quarto periodo possa aver sbloccato le nostre insicurezze nel chiudere bene le partite. In fase difensiva siamo stati quasi impeccabili. Molto bene, adesso testa ai prossimi incontri. Con la stessa mentalità».

Il prossimo incontro della Tecnoengineering è in programma il 10 febbraio alle 20:30 in terra sarda contro la Techfind San Salvatore Selargius.

Tecnoengineering Moncalieri – Stella Azzurra Roma 60 – 45 (7-10, 23-23, 37-38, 60-45)

Tecnoengineering Moncalieri: Carnevale Schianca, Cordola 4, Giordano* 10, Zanoni n.e., Pasero n.e., Landi 9, Mitreva* 6, Iagulli, Salvini* 3, Ramasso 2, Jakpa* 15, Cicic* 11. All.re : Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Stella Azzurra Roma: Brzonova* 3, Salvioni n.e., Comandini n.e., Frigo* 4, Ndiaye, Rizzo* 11, Zangara, Schena* 6, Garofalo 9, Sasso* 12. All.re: Chimenti

