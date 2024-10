Foxconn svela Model D, sviluppata in collaborazione con Pininfarina, ampliando la sua gamma di mobilità elettrica

Prosegue la collaborazione tra Pininfarina e il gigante tecnologico taiwanese per la creazione di un’intera famiglia di veicoli elettrici. Il nuovo Model D svelato oggi a Taipei, così come i precedenti Model E e Model B, sono stati meticolosamente realizzati presso l’atelier di Pininfarina a Cambiano

Taipei, 8 ottobre 2024 – Hon Hai Technology Group (“Foxconn”), il più grande produttore di tecnologia e fornitore di servizi al mondo, ha annunciato oggi il lancio di due nuovi modelli di veicoli elettrici durante la quinta edizione annuale dell’Hon Hai Tech Day (HHTD).

Espandendo la propria gamma automobilistica, Foxconn ha presentato MODEL D, Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle (LMUV) progettato in collaborazione con Pininfarina, e MODEL U, un autobus elettrico di medie dimensioni destinato alle soluzioni di mobilità urbana.

Foxtron Vehicle Technologies, la controllata quotata in borsa di Foxconn responsabile della progettazione e dello sviluppo di questi veicoli, ha inoltre svelato la prima variante del MODEL C, progettata specificamente per i clienti automobilistici interessati al mercato nordamericano.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare un nuovo modello che incarna il meglio dell’esperienza di design di Pininfarina, rafforzando ulteriormente la nostra collaborazione strategica con Foxconn”, ha dichiarato Silvio Angori, CEO di Pininfarina. “Da quasi 95 anni, Pininfarina è all’avanguardia nella fusione tra arte e tecnologia, e questa partnership con Foxconn rappresenta una naturale convergenza delle nostre culture improntate alla perfezione e all’innovazione. Foxconn eccelle in ogni aspetto del suo portafoglio prodotti, e noi siamo entusiasti di contribuire all’espansione della sua gamma di veicoli elettrici“.

MODEL D si basa sul concetto di design LMUV (Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle) e combina i vantaggi dei segmenti SUV e MPV.

È un modello ibrido multifunzionale che adotta la tecnologia di piattaforma di ultima generazione di Foxconn. MODEL D ha una lunghezza di 5,1 metri e un passo di 3,2 metri, offrendo uno spazio abitabile ampio e confortevole. È dotato di un sistema di sospensioni pneumatiche per migliorare la stabilità di guida.

Le sospensioni attive consentono di regolare l’altezza da 15 mm a 25 mm. Il design della carrozzeria incorpora condotti ad S e prese d’aria appositamente progettati per ridurre la resistenza aerodinamica, portando il coefficiente di resistenza a 0,23. Il design di MODEL D è stato sviluppato congiuntamente con Pininfarina, infondendo un senso di armonia alla famiglia di veicoli elettrici nati dalla collaborazione tra le eccellenze italiane e taiwanesi.

La collaborazione tra Foxconn e Pininfarina risale al 2021, con l’introduzione di Model E, una berlina di lusso elettrica con tecnologia all’avanguardia. Nel 2022, Foxconn ha presentato MODEL B, un elegante crossover urbano che unisce bellezza e prestazioni elevate. Tutti i veicoli, incluso il nuovo Model D, sono stati meticolosamente realizzati presso l’atelier di Pininfarina a Cambiano, in Italia, dove nel corso degli anni sono stati prodotti modelli unici, piccole serie, showcar e prototipi per alcuni dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo.

“Il nostro team di design ha dedicato grande attenzione alla creazione di Model D dall’interno verso l’esterno, concentrandosi sull’ottimizzazione dello spazio abitabile mantenendo un esterno elegante e aerodinamico”, ha spiegato Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina. “Questo approccio offre una visibilità eccezionale e un aspetto moderno e atletico. Model D rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai SUV tradizionali, offrendo un abitacolo spazioso racchiuso in una carrozzeria monolitica e aerodinamica. Siamo entusiasti della profonda collaborazione con Foxconn, che ci ha permesso di creare una famiglia coesa di veicoli elettrici che comprende Model E, Model B e ora Model D.”

L’approccio innovativo di Foxconn alla produzione di veicoli elettrici, combinato con la tradizione di design di Pininfarina, rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità sostenibile, evidenziando l’impegno di entrambe le aziende nel ridefinire il trasporto del domani.

Specifiche Model D

Dimensioni:

Lunghezza: 5.195 mm

Larghezza: 1.995 mm

Altezza: 1.785 mm

Autonomia stimata:

800 km (NEDC)

660 km (WLTP)

Passo:

3.200 mm

Configurazione dei sedili:

7 posti

Sistema di propulsione:

800V

Tipologia:

Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle (LMUV) – Veicolo Multifunzionale per la Vita Quotidiana

Design:

FOXTRON e Pininfarina