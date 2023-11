torino sassuolo 2-1

Grazie ad una prestazione determinata, il Torino ha sconfitto il Sassuolo con il punteggio di 2-1, dimostrando di aver superato il momento di crisi che li aveva colpiti. Grande tensione sugli spalti con i tifosi che hanno manifestato il loro dissenso iniziale. Nonostante la contestazione, il Torino ha mostrato subito il suo desiderio di vincere. Dopo soli cinque minuti, Federico Sanabria ha portato in vantaggio il Torino, sfruttando un cross basso di Tameze.

Tuttavia, il Sassuolo non si è arreso e, nel momento di massima pressione del Torino, è riuscito a pareggiare grazie a Thorstvedt, che ha sfruttato un errore di Rodriguez. Nonostante il pareggio, il Torino ha continuato a pressare il Sassuolo producendo diversi tiri verso lo specchio della porta, ma il portiere Consigli ha fatto un ottimo lavoro per mantenere il punteggio in equilibrio.

Nel secondo tempo, il Torino ha ripreso l’iniziativa, il talento croato Vlasic ha chiuso la pratica segnando il gol del vantaggio al 68′. Il centrocampista è stato abile a incrociare il tiro, battendo Consigli per il 2-1.

Nonostante l’ottima prestazione del Torino, la tensione tra squadra e tifoseria è rimasta palpabile, tanto che i giocatori sono rientrati direttamente negli spogliatoi senza festeggiare sotto la curva. Inoltre, c’è stata anche una brutta notizia legata agli infortuni, con Ricci e Rodriguez costretti a uscire a causa di problemi muscolari.

Per il Torino si tratta della seconda vittoria consecutiva in campionato e la squadra di Juric sembra aver superato il periodo di crisi. I Granata hanno dimostrato il loro impegno e la loro determinazione in campo, conquistando tre punti preziosi. Nel frattempo, il Sassuolo continua a lottare per ritrovare la forma migliore.