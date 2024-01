DP World Tour: Bahrain Championship con otto azzurri

Il DP World Tour approda nel Regno del Bahrain per la decima gara della nuova stagione, il Bahrain Championship presented by Bapco Energies, in programma dal 1° al 4 febbraio sul percorso del Royal Golf Club. Vi prendono parte otto dei nove giocatori italiani con “carta”: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli e Renato Paratore. Unico assente Francesco Molinari.

In un field con tanti buoni giocatori si lasciano preferire alcuni dei protagonisti della scorsa settimana nel Ras Al Khaimah Championship, tutti classificati nella top ten: il danese Rasmus Hojgaard (secondo), tra i più gettonati alla vigilia, il francese Frederic Lacroix (terzo), i tedeschi Maximilian Kieffer e Yannik Paul, il giapponese Keita Nakajima, l’inglese Callum Shinkwin e il sudafricano Brandon Stone (quarti) e Joshua Grenville-Wood, 26enne atleta degli Emirati Arabi Uniti, affiliato all’Els Club Golf Course di Dubai, nono insieme allo spagnolo Angel Hidalgo.

Hanno le qualità per contribuire all’interesse del torneo anche gli inglesi Dale Whitnell, Jordan Smith, Dan Bradbury e Alex Fitzpatrick, fratello minore di Matt vincitore di un Major, in crescita di condizione, gli iberici Jorge Campillo e Rafa Cabrera Bello, il tedesco Marcel Siem, i sudafricani Zander Lombard e Louis De Jager e il cinese Ashun Wu.

Fino a questo momento la stagione degli azzurri è stata caratterizzata dalla discontinuità di rendimento in cui non sono però mancate prestazioni di rilievo. Vanno ricordati il secondo posto di Paratore, il quinto di Manassero e il decimo di Laporta (unico che fino ad ora non ha subito tagli), tutti nel South African Open e il 13° di Migliozzi nel Dubai Invitational, oltre al quinto di Francesco Molinari nello stesso evento, come detto assente. Di positivo anche la presenza di sei di loro nella top 110 dell’ordine di merito: Paratore (19°), Migliozzi (49°), F. Molinari (62°), Pavan (64°), Manassero (76°) e Laporta (79°) con ampio margine per gli altri di risalire la graduatoria.

Il DP World Tour torna in Bahrain dopo 13 anni, da quando nel 2011 si svolse il Volvo Champions vinto dall’inglese Paul Casey. Nell’occasione Edoardo Molinari, da poco confermato vicecapitano nel Team Europe per la Ryder Cup 2025, si classificò ottavo, seguito da Manassero (13°) e dal fratello Francesco (20°). Il montepremi è di 2.500.000 dollari (circa 2.300.000 euro).

Inizia il Challenge Tour: in Campo Zemmer, De Leo e Bovari – La nuova stagione del Challenge Tour, con un calendario che prevede 29 eventi in 18 nazioni di tre diversi continenti, inizia ancora dal Sudafrica, come accade dal 2020. Lo SDC Open, giunto alla terza edizione, sarà la prima di quattro gare di fila organizzate in collaborazione con il Sunshine Tour e avrà luogo dal 1° al 4 febbraio sul percorso dello Zebula Golf Estate & Spa, a Limpopo, con la partecipazione di tre azzurri: Aron Zemmer, Gregorio De Leo e Pietro Bovari.

Il sudafricano JJ Senekal 36enne di Somerset West, difende il suo unico titolo sul circuito continentale, che gli vale anche per il Sunshine Tour dove ha ottenuto altri due successi. Affronta di nuovo il Challenge Tour dopo la delusione dello scorso anno quando, rimasto a lungo tra i primi 20 della money list (che anche al termine di questa annata saranno promossi sul DP World Tour), ebbe un crollo di rendimento nelle ultime battute e finì al 28° posto perdendo la ‘carta’.

Oltre a Senekal, favoriti anche tanti altri giocatori di casa, che sono in numero preponderante, tra i quali ricordiamo Daniel Van Tonder, Wilco Nienaber, Jaco Van Zyl, Thomas Aiken, Justin Harding, Dean Germishuys e Justin Walters. Da seguire, inoltre, Benjamin Follett-Smith dello Zimbabwe, l’inglese Ashley Chesters, i gallesi Oliver Farr e Rhys Enoch, gli inglesi Alfie Plant e Sam Hutsby, lo spagnolo Borja Virto e lo scozzese Craig Howie.

Con loro quattro concorrenti che hanno vissuto momenti migliori sul circuito maggiore: i francesi Alexander Levy (5 titoli) e Gregory Bourdy (4), lo spagnolo Alejandro Cañizares (2 successi) e l’inglese Ross McGowan, (due vittorie di cui una nell’Open d’Italia 2020).

Zemmer e De Leo sono al debutto stagionale, mentre Bovari ha già disputato due tornei sul DP World Tour, a dicembre in Australia, con un 29° posto nel Fortinet Australian PGA Championship. Il montepremi è di 350.000 dollari (circa 323.000 euro).

Ufficio Stampa Federgolf