Torino, 17 ottobre 2025 – In occasione della prossima edizione di Auto Moto d’Epoca Bologna, in programma dal 23 al 26 ottobre, Pininfarina sarà ospite d’eccezione dello stand di Broad Arrow, la prestigiosa casa d’aste internazionale specializzata in vetture da collezione.

La presenza di Pininfarina nello spazio Broad Arrow segna l’avvio di una nuova partnership tra le due realtà, grazie alla quale la casa d’aste potrà offrire ai propri clienti la certificazione ufficiale “Pininfarina Classiche”.

Il programma – lanciato da Pininfarina ad inizio del 2024 – certifica attraverso attestati ufficiali le vetture classiche e “youngtimer” disegnate e prodotte da Pininfarina per marchi come Fiat, Lancia, Peugeot, Alfa Romeo, oltre alle Ferrari per le quali l’azienda abbia realizzato parti di carrozzeria o componenti originali.

Frutto di un accurato lavoro di catalogazione dell’archivio storico Pininfarina, “Pininfarina Classiche” consente oggi di rilasciare dichiarazioni ufficiali sulle specifiche di produzione di ciascun veicolo: mercato di destinazione, modello e codice tipo, colore esterno, finiture interne, data di uscita dagli stabilimenti, oltre ai numeri di telaio e motore.

A sottolineare l’avvio di questa collaborazione, Pininfarina ha reso disponibile a Broad Arrow qualcosa di unico per tutta la durata della Fiera. Sullo stand Broad Arrow sarà infatti esposta la Jaguar XJ-S Pininfarina, un pezzo unico che, con la sua bellezza senza tempo, rappresenta a pieno titolo un classico firmato Pininfarina, oltre ad essere una delle più affascinanti interpretazioni italiane del marchio britannico. Accanto a lei, due icone assolute del design italiano “by Pininfarina”: la Lancia B24 Spider e la Ferrari 275 GTB4, esempi intramontabili di eleganza e raffinatezza.

La Jaguar XJ-S Pininfarina, presentata nel 1978 al Salone di Birmingham, rappresenta una delle interpretazioni più eleganti e originali del celebre coupé inglese. Nata su richiesta di Jaguar, la vettura reinterpretava in chiave italiana le linee della XJ-S, richiamando lo spirito della leggendaria E-type.

Più corta, larga e sportiva rispetto alla versione originale, la XJ Spider Pininfarina adottava un tetto apribile, fari a scomparsa e un design armonioso che anticipava molti tratti stilistici ripresi in seguito in altri progetti Jaguar.

Con il suo stile raffinato e innovativo, la XJ-S Pininfarina resta oggi una testimonianza concreta della capacità della casa torinese di coniugare eleganza, funzionalità e visione progettuale, valori che continuano a definire il linguaggio Pininfarina anche nel XXI secolo.

Broad Arrow Auctions

Broad Arrow Auctions, parte del gruppo Hagerty, è una delle principali case d’asta mondiali dedicate alle automobili da collezione. Fondata nel 2021 da esperti di settore, organizza eventi di rilievo come The Monterey Jet Center Auction, The Amelia Auction e The Porsche Auction in California.

Dal 2023 ha esteso le proprie attività anche in Europa e nel Regno Unito, consolidando la propria posizione di leader nel mercato globale delle auto da collezione.

Pininfarina

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua capacità unica di creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione.

Fondata nel 1930, Pininfarina è un Gruppo di servizi internazionale, espressione suprema dello stile automobilistico e realtà consolidata nell’industrial ed experience design, nell’architettura, nella nautica e nella mobilità oltre l’automotive.

Un Gruppo con 500 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotato in Borsa dal 1986. In oltre nove decenni, Pininfarina ha disegnato più di 1.450 progetti automobilistici e di mobilità e oltre 750 progetti di prodotto e architettura, ricevendo oltre 90 premi internazionali di design negli ultimi 10 anni.