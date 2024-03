L’Italia batte Vanuatu e si qualifica alla ICC World Cup Challenge League per il prossimo ciclo di Coppa del Mondo.

Partita sofferta quella giocata dagli azzurri, che portano a casa la vittoria di 2 wickets con il punteggio di 105/8 a 102. Sull’ovale di Bangi in Malesia, la nazionale italiana parte subito forte al lancio, concedendo agli avversari soltanto 102 runs, grazie alle buone prestazioni di Nicholas Maiolo e Jaspreet Singh con 2 eliminati a testa.

Inizio promettente anche in fase di battuta, ma complici i forti lanciatori a effetto delle isole del Sud Pacifico e qualche colpo sbagliato dovuto alla pressione per l’alta posta in palio, l’Italia subisce una serie di eliminazioni che riaprono la partita.

Alla fine, grazie alla freddezza e alla lucidità di Nicholas Maiolo (33 runs), Rakibul Hasan e capitan Gareth Berg, autore del colpo finale della vittoria, gli azzurri portano a casa una meritatissima vittoria. L’Italcricket conferma dunque il proprio posto nella ICC Challenge League 2023-2027, il torneo di terzo livello riservato alle rappresentative dal 21° al 32° posto del ranking mondiale.

Gli azzurri sono stati gli unici tra le squadre retrocesse a riconquistare la promozione. Qualificate anche le nazionali di Kuwait, Tanzania e Bahrain.

Ufficio Stampa Federazione Cricket Italiana