Matteo Cressoni inizia dal Qatar l’avventura nella FIA WEC 2024

Matteo Cressoni è pronto per iniziare con la 1812km del Qatar una nuova significativa esperienza nel FIA World Endurance Championship. Il nostro connazionale torna nel Mondiale come uno dei candidati per la corona della LMGT3, classe inedita che si presenta al posto delle storiche GTE per la prima volta.

Una Lamborghini Huracan GT3 EVO2 gestita da Iron Lynx vedrà protagonista il lombardo che come accaduto nella recente Rolex 24 at Daytona valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dividerà l’abitacolo con Claudio Schiavoni. La coppia è attesa in ogni singolo evento della categoria ed ovviamente anche nella leggendaria 24h Le Mans con il francese Franck Perera.

Il terzetto ha lavorato a lungo negli scorsi giorni durante il Prologue, nome con cui viene indicato l’unico test collettivo pre-stagionale che precede il via alla stagione. Tanti i dati raccolti ed i chilometri effettuati dalla riconoscibile Lamborghini #60 alla vigilia di una tappa inedita per tutti in un tracciato poco conosciuto dai piloti e dalle varie squadre che compongono il FIA WEC.

Matteo Cressoni ha affermato in una nota dopo i test ed alla vigilia delle prove libere che si terranno da giovedì 29 febbraio: “Finalmente ci siamo! Non vedo l’ora di iniziare questa nuova edizione del FIA WEC con Lamborghini ed Iron Lynx. Siamo motivati a fare bene sin da subito in una classe in cui indubbiamente il livello è alto. Le prove degli ultimi giorni ci hanno permesso di trovare il ritmo ed il feeling giusto con un tracciato atipico e molto complicato. Continueremo l’avvicinamento alla stagione con le tre prove libere che disputeremo nei prossimi giorni, non vedo l’ora di partire!”.

Il programma della 1812km del Qatar è più che mai compatto con due sessioni di libere che si svolgeranno giovedì (rispettivamente alle 10.30 ed alle 15.30 italiane). Venerdì 1 marzo, invece, sono previste le qualifiche alle 14.00, indette qualche ora dopo l’importante FP3 che è prevista per le 9.00. Il FIA WEC 2024 scatterà ufficialmente sabato 2 marzo con una gara che partirà quando nel nostro territorio saranno le 9.00.